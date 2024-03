Crna Gora u kategoriji zemalja sa veoma visokim razvojem po mjeri čovjeka

Njujork/Podgorica, (MINA) – Crna Gora se sedmu godinu zaredom nalazi u kategoriji zemalja sa veoma visokim razvojem po mjeri čovjeka, pokazao je najnoviji Izvještaj koji je objavio Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Indeks razvoja po mjeri čovjeka (HDI) predstavlja sumarnu mjeru dugoročnog napretka u tri osnovne dimenzije ljudskog razvoja: dug i zdrav život, pristup obrazovanju i pristojan životni standard.

Iz Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori je saopšteno da je, sa vrijednošću ovog indeksa od 0.844, Crna Gora na 50. mjestu od ukupno 193 zemalja i teritorija.

Kako su naveli, na vrhu ljestvice je Švajcarska, a među prvih deset mjesta su i Norveška, Island, Hong Kong (Kina), Danska, Švedska, Njemačka, Irska, Singapur i Australija.

Najniže vrijednosti HDI bilježe Centralnoafrička Republika, Južni Sudan i Somalija.

Iz Kancelarije UNDP-a su rekli da se, od zemalja regiona, u kategoriji veoma visoko razvijenih zemalja, osim Crne Gore, nalaze Slovenija (na 22. mjestu), Hrvatska (na 39. mjestu) i Srbija (65. mjesto).

„Ostale zemlje regiona su u kategoriji visokog razvoja po mjeri čovjeka: Albanija (74. mjesto), Bosna i Hercegovina (80. mjesto) i Sjeverna Makedonija (83. mjesto)“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da je vrijednost HDI u Crnoj Gori između 2003. i 2022. godine porasla sa 0.749 na 0.844, što predstavlja povećanje za 12,7 odsto.

Prema najnovijem Izvještaju o ljudskom razvoju za 2023/24. godinu, očekivani životni vijek u Crnoj Gori je 76,8, što je za 2,8 godina više u odnosu na 2003. godinu.

Građani i građanke Crne Gore se u prosjeku školuju 12,6 godina ili 2,2 godine više u odnosu na 2003. godinu.

Bruto nacionalni dohodak po stanovniku (GNI – paritet kupovne moći izražen u američkim dolarima) je, kako su kazali iz UNDP-a, porastao za oko 65,4 odsto u odnosu na 2003. godinu i iznosi 22,513 u 2022. godini.

Oni su naveli da Izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka za 2023/2024, pod nazivom „Probijanje blokade: Ponovno osmišljavanje saradnje u polarizovanom svijetu“, ističe zabrinjavajući trend: oporavak indeksa koji odražava razvoj po mjeri čovjeka je djelimičan, nepotpun i neujednačen.

Iz UNDP-a su pojasnili da je projektovano da HDI prošle godine dostigne rekordnu vrijednost nakon velikog pada 2020. i 2021., ali da je taj napredak veoma neujednačen.

“Bogate zemlje bilježe rekordno visok nivo ljudskog razvoja, dok polovina najsiromašnijih zemalja ostaje ispod nivoa razvoja na kojem su bile prije početka krize“, rekli su iz UNDP-a.

Oni su istakli da globalne nejednakosti prati značajna koncentracija privredne aktivnosti.

Kako se navodi u izvještaju, gotovo 40 odsto globalne trgovine robom koncentrisano je u tri ili manje zemalja, dok je u 2021. godini tržišna kapitalizacija pojedinačno svake od tri najveće tehnološke kompanije na svijetu premašivala bruto domaći proizvod (BDP) više od 90 odsto zemalja svijeta u toj godini.

Administrator UNDP-a Akim Štajner rekao je da sve veći jaz koji se stvara kada je u pitanju ljudski razvoj pokazuje da se smjer dvodecenijskog trenda konstantnog smanjivanja nejednakosti između bogatih i siromašnih nacija sada preokrenuo.

„Uprkos našim društvima koja su gobalno duboko međusobno povezana, mi ne postižemo uspjeh. Moramo da iskoristimo našu međusobnu zavisnost, kao i sposobnost da se bavimo zajedničkim i egzistencijalnim izazovima, te da se na taj način postaramo da se ono čemu ljudi teže i ostvaruje“, kazao je Štajner.

Iz UNDP-a su kazali da je vrijednost ženskog HDI za 2022. godinu za Crnu Goru 0,833 u odnosu na 0,852, kolika je vrijednost HDI za muškarce.

„Žene u Crnoj Gori u prosjeku žive 80,3 godina, a muškarci 73,5“, naveli su iz UNDP-a.

Podaci pokazuju da se žene u Crnoj Gori u prosjeku školuju 12,1 godinu u odnosu na muškarce koji u školovanju provedu 13,2 godine.

Iz UNP-a su rekli da se, što se tiče vrijednosti GII, koji mjeri rodne nejednakosti u tri dimenzije: reproduktivno zdravlje, osnaživanje i učešće na tržištu rada, Crna Gora nalazi na 33. mjestu od 166 zemalja u 2022. godini.

U izvještaju se navodi da su žene u 2022. godini zauzimale 27,2 odsto poslaničkih mjesta.

„Minimalno završenu srednju školu ima 70,8 odsto, žena starosti 25 i više godina u odnosu na 83,7 odsto muškaraca. Stopa porođaja adolescentkinja je 9,7 porođaja na hiljadu žena starosti 15-19 godina“, rekli su iz UNDP-a.

Oni su dodali da je učešće žena na tržištu rada 44,4 odsto, dok za muškarce iznosi 57,8 odsto.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, istakla je da Crna Gora, kad je u pitanju vrijednost indeksa razvoja po mjeri čovjeka, bilježi rast i ostaje u kategoriji veoma visoko razvijenih zemalja.

Ona je poručila da je, kroz pažljivo kreirane politike i strategije, važno zadržati fokus na zelenom i održivom razvoju, socijalnoj zaštiti, jačanju institucija, dostizanju rodne ravnopravnosti, kao i na podsticanju inovacija. ž

U Izvještaju se ističe da su međunarodni kolektivni napori osujećeni sve prisutnijim „demokratskim paradoksom“.

„Dok devet od deset ljudi u svijetu podržava demokratiju, preko polovine ispitanika takođe podržava lidere koji tu demokratiju urušavaju kroz nepoštovanje osnovnih pravila demokratskog procesa, na šta ukazuju podaci analizirani u izvještaju“, naveli su iz UNDP-a.

Kako su ukazali, politička polarizacija i njene globalne posljedice takođe predstavljaju sve veći razlog za zabrinutost.

Prema izvještaju, pored osjećaja bespomoćnosti, ona stimuliše političke pristupe koji su usmjereni prema unutra.

“To je u oštroj suprotnosti sa globalnom saradnjom koja je potrebna da se odgovori na urgentne probleme kao što su dekarbonizacija privreda, zloupotreba digitalnih tehnologija i sukobi”, rekli su iz UNDP-a.

To je, kako su dodali, naročito zabrinjavajuće ako se imaju u vidu rekordno visoke temperature tokom prošle godine.

“Čime se naglašava hitnost ujedinjenog djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena, kao i napredak vještačke inteligencije kao nove brzorastuće oblasti tehnologije, koja se razvija uz nedovoljnu ili nepostojeću regulaciju“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS