Crna Gora spremna da nastavi da pomaže Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je obezbijedila humanitarnu, finansijsku i vojnu pomoć Ukrajini i spremna je da nastavi da pomaže toj državi, poručio je crnogorski šef diplomatije Ranko Krivokapić.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopštili su da je Krivokapić primio u nastupnu posjetu ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Olega Gerasimenka.

Sagovornici su ocijenili da Crna Gora i Ukrajina u kontinuitetu njeguju odlične i prijateljske odnose i razvijaju saradnju u mnogim oblastima.

Iz MVP su rekli da je na sastanku prenijeta zahvalnost šefa ukrajinske diplomatije Dmitra Kulebe na pomoći Crne Gore toj zemlji i ocijenjeno da Ukrajina visoko cijeni crnogorsku podršku.

“Podsjetivši da je Crna Gora u prethodnom periodu obezbijedila humanitarnu, finansijsku i vojnu pomoć Ukrajini, kao i da je prva zemlja regiona koja je vratila ambasadorku u Kijev, Krivokapić je prenio spremnost naše zemlje da nastavi da pomaže Ukrajini”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je, kako se navodi, ponovio snažnu podršku Crne Gore ukrajinskoj nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu, kao i evropskoj budućnosti te zemlje.

On je kazao da sloboda Ukrajine predstavlja slobodu svih nas.

“Krivokapić je upoznao Gerasimenka sa inicijativom da se na Cetinju, gdje od početka ruske agresije traju protesti podrške Ukrajini, jedna ulica preimenuje u čast ukrajinskih heroja”, naveli su iz MVP.

