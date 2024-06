Crna Gora posvećena afirmaciji demokratskih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena afirmaciji demokratskih vrijednosti, a reforme koje se sprovode doprinose uspjehu evropskog puta države, ocijenjeno je na sastanku ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića sa evropskim komesarom za pravdu Didierom Rejndersom.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova, Ivanović je ukazao na važnu ulogu Savjeta Evrope (SE) u afirmacijii vrijednosti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, a naročito u kontekstu sprovođenja sveobuhvatnih razvojnih reformi, koje doprinose približavanju Crne Gore punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU).

On je kazao da su mišljenja i preporuke Venecijanske komisije bile od velikog značaja u donošenju zakona potrebnih za dobijanje pozitivnog Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Ivanović je informisao Rejndersa da je crnogorska Skupština usvojila sedam IBAR zakona, a da se rasprava o preostalih pet privodi kraju.

“Čime Crna Gora potvrđuje svoju posvećenost reformskom procesu i evropskoj integraciji, kao glavnom vanjskopolitičkom cilju 44. Vlade Crne Gore”, rekao je Ivanocić.

Rejnders, koji je kandidat za generalnog sekretara SE, govoreći o svojoj kandidaturi, kazao je da je spreman da svoje dosadašnje iskustvo stavi u službu te međunarodne organizacije.

“Radeći na jačanju njene uloge i uticaja kroz veću međunarodnu vidljivost i osiguravanje što svrsishodnijih odgovora njenih instrumenata na izazovne geopolitičke prilike današnjice”, kazao je Rajnders.

Kako se navodi u saopštenju, Ivanović i Rajnders su razgovarali i o situaciji u regionu, sa fokusom na značaj zajedničke evropske perpsektive.

“Sagovornici su ocijenili da proaktivno angažovanje SE, utemeljeno na vladavini prava, demokratiji i ljudskim pravima, predstavlja važan doprinos očuvanju mira i jedinstva”, zaključuje se u saopštenju.

