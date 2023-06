Crna Gora nazadovala u izvještaju Stejt departmenta

Vašington, (MINA) – Vlasti Crne Gore ne ispunjavaju u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima ali ulažu značajne napore da to učine, navodi se u godišnjem izvještaju Stejt departmenta.

Kako prenosi Glas Amerike, Crna Gora je nazadovala u godišnjem izvještaju o trgovini ljudima Stejt departmenta.

U izvještaju se navodi da je Crna Gora ostala u kategoriji dva, ali da je potrebno dodatno pratiti situaciju.

“Vlasti Crne Gore ne ispunjavaju u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima ali ulažu značajne napore da to učine. Napori su podrazumijevali krivično gonjenje više optuženih i identifikovanje žrtava trgovine ljudima”, ocijenili su u Stejt departmentu.

Oni su naveli da je Vlada usvojila Nacionalni akcioni plan za prošlu godinu, dok su se koordinaciona tijela dosljedno sastajala.

“Međutim, Vlada nije iskazala veće sveukupne napore u odnosu na prethodni izvještaj”, kaže se u dokumentu.

Kako se navodi, nije osuđen nijedan trgovac ljudima, dok je istovremeno reorganizovana policijska kancelarija koja se bavila istragama tih slučajeva, što je umanjilo sposobnosti za njihovo vođenje.

Iz Stejt departmenta su istakli da vlasti nijesu reagovale dovoljno brzo i zaštitile žrtve – pošto su stručnjaci objavili vjerodostojne tvrdnje o zlostavljanju koje je počinila osoba na rukovodećoj poziciji u skloništu za žrtve trgovine ljudima, čiji rad finansiraju crnogorske vlasti.

“Nakon optužbi koje su obuhvatale fizičko nasilje nad žrtvom, zastrašivanja i ucjene – civilno društvo i međunarodne organizacije prestale su da upućuju žrtve u to sklonište. Dok je državno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv uposlenice skloništa, Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije suspendovalo licencu i finansiranje skloništa”, navedeno je u izvještaju.

U dokumentu se kaže da je finasiranje prekinuto po isteku ugovora o odobrenju sredstava u decembru prošle godine.

Iz Stejt departmenta su rekli da je tada počelo renoviranje tog skloništa za djecu žrtve trgovine ljudima, ali da štićenicima nije obezbijeđen alternativni smještaj, niti specijalizovana pomoć, što je direktno uticalo na nazadovanje Crne Gore.

U izvještaju je navedeno da su tokom posljednjih pet godina trgovci ljudima eksploatisali domaće i strane žrtve u Crnoj Gori kao i da državljani Crne Gore bivaju iskorišćeni u inostranstvu.

“Trgovci ljudima su pretežno muškarci između 25 i 49 godina i članovi organizovanih kriminalnih grupa koje djeluju na Zapadnom Balkanu. Identifikovane žrtve seksualne trgovine u Crnoj Gori su prvenstveno žene i djevojke iz Crne Gore, susjednih balkanskih zemalja i, u manjoj mjeri, drugih zemalja istočne Evrope”, precizirano je u tekstu.

Navedeno je da se žrtve eksploatišu u ugostiteljskoj industriji, odnosno barovima, restoranima, noćnim klubovima i kafićima.

Ukazano je da se djeca – posebno romska, aškalijska i balkanskih Egipćana, tjeraju na prosjačenje.

“Romske djevojke iz Crne Gore su navodno bile su žrtve prodaje za ugovorene brakove i prisiljavane na ropstvo u romskim zajednicama u Crnoj Gori, Albaniji, Njemačkoj i na Kosovu. Migranti iz susjednih zemalja žrtve su prisilnog rada, posebno tokom ljetne turističke sezone”, rekli su iz Stejt departmenta.

Oni su kazali da transnacionalne organizovane kriminalne grupe iskorišćavaju crnogorske žene i djevojke u seksualnoj trgovini širom balkanskih zemalja.

“Trgovci ljudima su 2020. godine regrutovali tajvanske radnike, oduzimali im pasoše i ograničavali im kretanje, osnovali centar za pozive u kom su primoravali tajvanske žrtve na lažne pozive”, kaže se je u izveštaju Stejt departmenta.

Oni su u preporukama izvještaja rekli da je potrebno uspostaviti i pružiti zaštitu žrtvama, uključujući specijalizovani smještaj, pomoć i podršku djeci i odraslim žrtvama trgovine ljudima.

Kako su naveli, potrebno je istražiti i krivično goniti krivična djela trgovine ljudima i adekvatno osuditi počinioce u skladu sa zakonom, kao i obezbijediti adekvatno osoblje i specijalizaciju policijskih službenika.

Prema ocjeni Stejt departmenta, u Crnoj Gori treba obezbijediti dovoljno resursa za zaštitu žrtava, uspostaviti standarde i smjernice za to, ali i obučiti i zaposliti osoblje za pružanje specijalizovane pomoći žrtvama.

“Potrebno je povećati napore u identifikovanju žrtava trgovine ljudima, provjeriti da li se ona sprovodi u seks industriji, među migrantskom populacijom, tražiocima azila, izbjeglicama, sezonskim radnicima i drugim rizičnim populacijama”, rekli su iz Stejt departmenta.

Oni su naveli da treba obučiti sudije, tužioce i organe za primjenu zakona u vezi sa istragama i krivičnim gonjenjem trgovine ljudima.

“Tu spada i prikupljanje dokaza o suptilnijim oblicima prinude ili upotreba specijalizovanih istražnih tehnika”, precizirali su iz Stejt departmenta.

Oni su kazali da je potrebno obezbijediti dostupnost pravde i na druge načine pomoći žrtvama i svjedocima za žrtve – uključujući tu i advokate sa iskustvom i prevodioce za romski jezik.

Iz Stejt departmenta su naveli da je potrebno integrisati romske grupe u procese donošenja odluka u vezi sa zaštitom žrtava.

Prema njihovoj ocjeni, potrebno je stvoriti i finansirati pristupačan fond za obeštećenje i informisati žrtve o njihovom pravu na odštetu tokom sudskog postupka, kao i regulisati i pratiti agencije za zapošljavanje.

