Crna Gora unaprijedila stanje u oblasti životne sredine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je nastavila da unapređuje stanje u oblastima životne sredine, klimatskih promjena, saobraćaja, energetike i regionalne politike, ocijenjeno je na sastanku Pododbora između Crne Gore i Evropske komisije (EK).

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, na sastanku je ocijenjeno da u tim oblastima predstoji još dosta posla, što zahtijeva i dodatno unapređenje administrativnih kapaciteta, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i koordinatorka radom Ministarstva evropskih poslova, Ana Novaković Đurović je zahvalila Evropskoj uniji (EU) na podršci evropskoj perspektivi Crne Gore i temeljnim reformama na putu potpunog usklađivanja sa evropskim standardima.

Ona je istakla da je Vlada u potpunosti posvećena njihovoj implementaciji i intenziviranju.

“Poručila je da Crna Gora ostaje posvećena tom prioritetnom cilju i izrazila čvrsto uvjerenje da ćemo, uz dalju podršku EU, na sljedećem sastanku Pododbora biti u poziciji da izvijestimo o još boljim rezultatima”, kaže se u saopštenju.

Novaković Đurović je istakla da je Crna Gora, u oblasti saobraćaja, ispunila sve uslove da 1. jula ove godine postane punopravna članica Pariškog memoranduma o kontroli državne luke.

Time je, kako je kazala, ispunjena jedna od ključnih preporuka Evropske komisije kada je u pitanju oblast pomorskog saobraćaja.

„U oblasti energetike 26. aprila je zvanično pokrenuto tržište dan – unaprijed, čime je trasiran put ka daljem razvoju crnogorskog tržišta električne energije i njegovoj integraciji u tržište EU i omogućeno da se električnom energijom u Crnoj Gori trguje u skladu sa najboljim evropskim praksama“, kazala je Novaković Đurović.

Ona je kazala da je, u oblasti upravljanja otpadom, Vlada pripremila i dostavila EK na mišljenje Nacrt Zakona o upravljanju otpadom.

Prema riječima Novaković Đurović, pripremljeni su i Državni plan upravljanja otpadom i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom 2023 – 2028.

Ona je ukazala na značaj projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, u cilju sanacije ekoloških crnih tačaka.

Novaković Đurović je istakla da je u pripremi Nacrt zakona o zaštiti prirode, kao i da je Crna Gora proširila svoju teritoriju pod zaštićenim područjima, pa sada zvanično ima tri zaštićena morska područja – Park prirode Platamuni, Park prirode Katič i Park prirode Stari Ulcinj.

„Time je završen proces uspostavljanja prvih zaštićenih područja u moru, uz obezbjeđenje uslova za njihovu adekvatnu zaštitu. Na taj način je površina zaštićenih područja u Crnoj Gori povećana za skoro 5000 hektara“, rekla je Novaković Đurović.

Ona je kazala da je Crna Gora nastavila sa prikupljanjem podataka u cilju identifikacije potencijalnih područja Natura 2000 i da je preduzet niz važnih koraka u pravcu postizanja efikasne zaštite Ulcinjske solane.

Šef jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Majkl Miler kazao je da EU želi da uloži sve napore kako bi pomogla da Crna Gora napreduje u ispunjavanju završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima.

“Naša posvećenost i odlučnost je jača nego ikad i želimo da radimo blisko sa Crnom Gorom na njenom evropskom putu”, kazao je Miler.

On je rekao da je važno se sprovedu koraci širom regiona kako bi se eliminisala energetska zavisnost od Rusije i kako bi se ubrzala energetska tranzicija sprovođenjem reformi u energetskom sektoru.

Miler je dodao i da evropski Zeleni dogovor kojim će Evropa postati prvi klimatsko neutralni kontinent, koji podrazumijeva smanjenje emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte, uključuje i Zapadni Balkan.

“Pa su se lideri Zapadnog Balkana na samitu u Sofiji obavezali da će postići klimatsku neutralnost do 2050.”, dodao je Miler.

On je podsjetio da se Pododbor dešava u novom političkom kontekstu neposredno nakon parlamentarnih i dva mjeseca nakon predsjedničkih izbora.

Miler je dodao da se nada da će uskoro formirati nova stabilna većina u parlamentu koja će moći da ubrza proces pristupanja EU.

Prema njegovim riječima, napredak u oblasti vladavine prava je taj koji će određivati ukupni tempo pregovora.

“Apelujemo na novi saziv Skupštine i na novu Vladu da se fokusira na ispunjenje privremenih mjerila u oblasti vladavine prava jer to može omogućiti zatvaranje većeg broja poglavlja u kratkom roku, to bi dalo pravi podstrek procesu pristupanja i to bi bilo nešto što je opipljivo i za vaše građane”, poručio je Miler.

