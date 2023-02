Crna Gora na pravom putu da vladavina prava zaživi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na pravom putu da vladavina prava zaživi i da ruka pravde stigne do svih onih koji su radili protivzakonito, rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović, je nakon razgovora sa izvršnom direktoricom Europola u Hagu, Katrin de Bol, kazao, Vlada Crne Gore samo potvrđuje ono što je načelno i glavna vrijednost i želja njenih evropskih partnera.

“A to je da vladavina prava zaživi, da ruka pravde stigne do svih onih koji su radili protivzakonito u prethodnom periodu. Siguran sam da je Crna Gora na pravom putu”, saopštio je Abazović.

On je rekao i da se nada se da će i institucije odgovoriti zahtjevima Europola ali i građana Crne Gore.

“Vlada nastavlja svoju agendu, koja se prije svega odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nadam se da će građani Crne Gore imati priliku da vide da ruka pravde još efektnije djeluje u narednom periodu”, poručio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS