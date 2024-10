Crna Gora istrajava u namjeri da bude prva naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora istrajava u namjeri da postane prva naredna članica Evropske unije (EU) i sprovodi reformske procese koji je približavaju tom cilju, poručio je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Đeka se sastao sa novoimenovanim ambasadorom EU u Crnoj Gori Johanom Satlerom, kojem je poželeo uspješan mandat.

“Sagovornici su razgovarali o evropskom putu Crne Gore i dimanici obaveza koje predstoje Crnoj Gori u tom procesu, posebno u dijelu zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda”, navodi se u saopštenju.

Đeka je rekao da je Crna Gora pokazala ozbiljnost u realizaciji značajnog broja obaveza iz pretpristupne agende.

On je, kako je saopšteno, Satlera upoznao sa obavezama koje Ministarstvo ljudskih i manjisnkih prava ima u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 19, kao i da je krovni antidiskriminacioni zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije jedno od tri završna mjerila za poglavlje 19.

“U iščekivanju smo mišljenja Evropske komisije, kako bi predlog tog zakona Vlada utvrdila do kraja godine”, kaže se u saopštenju.

Đeka je naveo da Ministarstvo radi uporedo i na Nacrtu zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, kao i da je nedavno započelo izradu Nacrta zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Predsjednica radnih grupa za izradu tekstova ta dva zakona, Mirjana Pajković, pojasnila je faze procesa u kojima se oni nalaze i zahvalila Delegaciji EU u Crnoj Gori na podršci unapređenju politika zaštite ljudskih prava i slobode.

“Ministarstvo u kontinuitetu sprovodi i pet strateških dokumenata za oblast rodne ravnopravnosti, zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom, unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, manjinske politike i socijalne inkluzije Roma i Egipćana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Ministarstvo ove godine priprema i novi strateški dokument u oblasti interkulturalizma i društvene kohezije.

Kako je saopšteno, Satler je zahvalio Đeki na prijemu i pohvalio napore koje Crne Gora ulaže u ispunjavanje obaveza na putu pristupanja EU.

“Ukazao je takođe da, iako je napredak vidljiv, potrebno je da Crna Gora i u narednom periodu uloži značajan rad i disciplinu kako bi iskoristila priliku da postane naredna članica Unije”, kaže se u saopštenju.

