Crna Gora i Kanada zajedno doprinose globalnom miru

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kanada njeguju iste vrijednosti i demokratske principe, a odnosi dvije države dodatno su osnaženi u okviru NATO saveza, ocijenjeno je na sastanku ministra odbrane Dragana Krapovića i kanadskog ambasadora Žila Normana.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, na sastanku je ocijenjeno da Crna Gora i Kanada, u okviru članstva u NATO-u, zajedno doprinose održanju mira na globalnom nivou.

Krapović je kazao da je uvjeren da će odbrambena saradnja dvije države biti dodatno unaprijeđena u predstojećem periodu, kroz zajedničko angažovanje u projektima od obostranog interesa.

On je istakao da se kvalitetna vojna saradnja prvenstveno odvija kroz zajedničko angažovanje pripadnika oružanih snaga dvije države u NATO aktivnosti u okviru borbene grupe u Letoniji, pod vođstvom Kanade.

Krapović je ukazao i na nabavku vojne opreme u cilju modernizacije Vojske Crne Gore, koja se realizuje u skladu sa Memorandumom o razumijevanju potpisanim sa Kanadskom privrednom korporacijom (CCC).

Norman je, kako je saopšteno, rekao da je uvjeren da će tokom njegovog mandata Crna Gora nastaviti da dosljedno potvrđuje status kredibilne NATO članice, kao i da će na putu evropskih integracija ostvariti dobre rezultate.

U tome će, kako je dodao, uvijek imati snažnu podršku Kanade.

Norman je pohvalio usklađenost Crne Gore sa spoljnom politikom Evropske unije (EU), kao i dosadašnju podršku koju je pružila Ukrajini od početka agresije Rusije na tu državu.

