Crna Gora da bude istrajna u profesionalizaciji bezbjednosnih službi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora biti istrajna u profesionalizaciji bezbjednosnih službi, poručio je predsjednik Jakov Milatović na otvaranju Prve međunarodne konferencije crnogorskih menadžera bezbjednosti koja se danas i sjutra održava u Budvi.

Konferenciju organizuje Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore, u saradnji sa Asocijacijom menadžera korporativne bezbjednosti Jugoistočne Evrope.

Kako je saopšteno iz Asocijacije menadžera bezbjednosti Crne Gore, Milatović je kazao da Crna Gora mora biti bezbjedna za one koji u njoj žive, ali i za one koji dolaze da je posjete.

„Moramo biti istrajni u procesu profesionalizacije bezbjednosnih službi“, poručio je Milatović, koji je pokrovitelj Konferencije.

Državni imperativ, kako je dodao, mora biti stvaranje bezbjednog ambijenta koji je preduslov za ubrzani razvoj crnogorske ekonomije.

On je podsjetio da NATO jasno prepoznaje strateški značaj Crne Gore u jačanju stabilnosti regiona.

„Naš zadatak je, stoga, da budemo istrajni u procesu profesionalizacije bezbjednosnih službi.

Upravo ova poruka mora da bude jedna od najglasnijih koju šalje državni vrh, jer je bezbjednosni sektor prvi u lancu apsolutne primjene najboljih međunarodnih praksi i standarda koji moraju jednako da važe u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj ili u Crnoj Gori“, istakao je Milatović.

On je naglasio da bezbjednost odavno nije samo zaštita granica i suvereniteta geografskog prostora, već da se snaga moderne države mjeri i sposobnošću da zaštiti i svoj virtuelni prostor.

“U godinama iza nas, svjedočili smo, između ostalog, opsežnom sajber napadu na državne institucije, ali i drugim vanrednim događajima”, kazao je Milatović.

Kako je dodao, i pored nesumnjivog napretka, to pitanje zahtijeva dodatne intervencije.

„Zaštita onlajn prostora je posebno važna i kada govorimo o korporativnoj bezbjednosti, koja ima ključnu ulogu u zaštiti kompanija, a time i privredne aktivnosti od različitih prijetnji i rizika”, rekao je Milatović.

On je kazao da efikasna korporativna bezbjednost osigurava stabilno poslovanje, povećava povjerenje klijenata i investitora i minimizira potencijalne gubitke.

Milatović je dodao da je uvjeren da država nije usamljena u tom procesu.

“Crna Gora od skoro ima novog i, kako vjerujem, pouzdanog partnera. To ste vi – Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore sa kolegama iz Asocijacije menadžera korporativne bezbjednosti Jugoistočne Evrope”, naglasio je Milatović.

Iz Asocijacije menadžera bezbjednosti su podsjetili da je ta organizacija potpisala Memorandum o saradnji i sa Ministarstvom odbrane Crne Gore, navodeći da je resorni ministar Dragan Krapović, na otvaranju današnje konferencije, istakao da je bezbjednost ključni prioritet svake države i zajednice.

„Nove i sve različitije prijetnje i izazovi zahtijevaju brzu, efikasnu i koordinisanu reakciju”, rekao je Krapović, dodajući da je, u tom kontekstu, uloga menadžera bezbjednosti je sve važnija.

Prema riječima Krapovića, upravljanje bezbjednošću nije samo stvar vojnih akcija ili taktika.

„To je kompleksan proces koji zahtijeva holistički pristup i saradnju različitih društvenih sektora. Naša sposobnost da prepoznamo, analiziramo i reagujemo na različite bezbjednosne prijetnje direktno utiče na stabilnost i prosperitet naše zemlje, ali i regiona”, naveo je Krapović.

On je istakao da je jedan od ključnih bezbjednosnih izazova današnjice u sajber domenu.

“U eri digitalizacije, sajber napadi postaju sve sofisticiraniji i češći. Kako bismo efikasno odgovorili na ove prijetnje, neophodno je da kontinuirano unapređujemo naše tehnološke kapacitete i da razvijamo strategije zaštite podataka i informacija”, kazao je Krapović.

Kako je dodao, sve brži razvoj tehnologije donosi nove alate i mogućnosti za unapređenje bezbjednosti, iako isto tako otvara prostor za ranjivosti koje se moraju pažljivo adresirati.

Krapović je podsjetio da se ne smiju zanemariti ni tradicionalni izazovi sa kojima se suočava cijeli svijet, poput konvencionalnog rata, terorizma, oružja za masovno uništenje i regionalnih tenzija.

Predsjednik Asocijacije menadžera bezbjednosti Crne Gore Dragan Radulović, kazao je da je cilj konferencije da se spriječi i obuzda takozvana “normalizacija rizika”.

“Kao organizatori prvog bezbjednosnog skupa ovakve vrste u našoj državi, imamo odgovornost da zajednički i glasno poručimo da Crna Gora nema luksuz da bilo kada posmatra globalna previranja sa distance”, kazao je Radulović.

Kako je dodao, Crna Gora nema luksuz ni da olako konstatuje „To se nama ne može desiti“.

„Od nas se ne očekuje da gradimo sisteme koji su savremenom svijetu nepoznati, već da primijenimo najbolju praksu i najviše profesionalne standarde”, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, svjedočimo seriji kriza iz kojih bismo morali da izvedemo lekcije za nauk.

To je, kako je dodao, prvi korak ka prevenciji i stabilan put da profesionalci uvijek budu, kada je to moguće, korak ispred očekivanog rizika.

“Alternativa je da u svakoj vanrednoj situaciji budemo iznenađeni i zatečeni. Naša obaveza je da prepoznamo rizike, da predočimo očekivane scenarije u slučaju krize i da iznesemo preporuke kako bi se svaki nepoželjni obrazac sveo na minimalnu mjeru ili u cjelosti eliminisao”, zaključio je Radulović.

Na dijapazon prijetnji, pažnju je skrenuo predsjedavajući Asocijacije za korporativnu bezbjednost Jugoistočne Evrope Alen Ostojić.

“Kibernetički napadi, terorizam, geopolitičke tenzije i otvoreni oružani sukobi, ranjivost opskrbnog lanca, zdravstvene krize, razbojništva, prijevare, korupcija, radikalizacija. Suočavamo se s neprekidnim razvojem rizika, višestrukim portfeljem izazova i vektora prijetnji, domaćih i međunarodnih, koji direktno ugrožavaju sigurnost nacionalnih država, poslovnih organizacija i pojedinaca”, objasnio je Ostojić.

Rastuća količina prijetnji, kako je naveo, u stvarnom vremenu zahtijeva nepodijeljenu pažnju kompanija i korporativnih čelnika, koji imaju odgovornost da osiguraju da zaposleni i imovina, poslovne operacije i klijenti budu zaštićeni.

“Sinergija između sprovođenja zakona i korporativne, odnosno privatne sigurnosti, kroz javno-privatna partnerstva predstavlja ključni stup za povećanje sigurnosti i otpornosti zajednice na globalnom nivou”, kazao je Ostojić.

Kako je kazao, složenost današnjih bezbjednosnih izazova, zahtijeva saradnički pristup, iskorištavajući jedinstvene snage i resurse oba sektora.

Iz Asocijacije menadžera bezbjednosti su kazali da će, na dvodnevnom skupu, biti riječi o temama kao što je zaštita kritične infrastukture u Crnoj Gori i regionu, izazovi savremene sajber bezbjednosti, upravljanju incidentnim situacijama na moru i lukama, hotelskoj bezbjednosti i kriznom upravljanju, bezbjednosti bankarskih klijenata i privatnoj bezbjednosti u Crnoj Gori i regionu.

Učesnici konferencije su stručnjaci iz oblasti bezbjednosti iz Crne Gore, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Albanije, Francuske, Holandije, Izraela, Finske i Velike Britanije.

