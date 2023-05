Članstvom Finske u NATO ostvarena nova dimenzija saradnje sa Crnom Gorom

Podgorica, (MINA) – Članstvom Finske u NATO ostvarena je nova dimenzija saradnje sa Crnom Gorom, kazao je finski ambasador u Crnoj Gori Kimo Lahdevirt.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanvović primio je Lahdevirta u oproštajnu posjetu.

Kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, Lahdevirt je zahvalio Đukanoviću i Crnoj Gori za podršku članstvu Finske i Švedske u NATO.

On je istakao da je riječ o temeljnoj promjeni vizije bezbjednosne politike i koraku koji je važan za cijeli region i Evropu, a kojim se šalje poruka o ujedinjenoj Alijansi, otvorenoj za nove članice.

„Uz nadu da će im se uskoro pridružiti i Švedska, naglasio je da je članstvom Finske ostvarena i nova dimenzija saradnje sa Crnom Gorom“, kaže se u saopštenju.

Đukanović i Lahdevirt pozdravili su bilateralnu saradnju dvije zemlje, posebno u oblasti obrazovanja, i istakli važnost ekonomskog povezivanja.

„Sagovornici su razmijenili mišljenja i o aktuelnim unutrašnjim i geopolitičkim pitanjima, uz interesovanje Lahdevirta za Đukanovićevu analizu razvoja situacije, koju izuzetno cijeni“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je zahvalio Lahdevirtu za uspješnu saradnju i značajan doprinos unapređenju bilateralnih odnosa u prethodnom periodu, i poručio da Crna Gora izuzetno cijeni dobre i prijateljske odnose koje njeguje sa Finskom.

„On je ponovio čestitke povodom nedavno završene procedure ratifikacije članstva Finske u NATO, što nas raduje jer su naši međudržavni odnosi osnaženi savezništvom u Alijansi, koja sa novom članicom postaje snažnija“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je rekao da je prijem Finske u NATO značajan za Evropu u cjelini, ali i globalni mir, imajući u vidu rusku agresiju.

On je zahvalio za podršku Finske Crnoj Gori i regionu na putu evropeizacije društava.

Đukanović je naveo da je između stabilnosti regiona i njegove integracije u Evropsku uniju (EU) znak jednakosti.

To je, kako je kazao, u interesu regiona, ali i Evrope i njene stabilnosti i prosperiteta, i zbog toga je ključno da i EU i NATO pojačaju pažnju prema Zapadnom Balkanu.

