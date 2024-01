CGO: Učenje o Holokaustu je brana reviziji prošlosti

Podgorica, (MINA) – Obrazovanje o zločinima iz prošlosti, kroz formalni sistem i neformalne programe, predstavlja branu istorijskim relativizacijama i brojnim manipulacijama, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO su, povodom 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, naglasili značaj čuvanja sjećanja i kontinuiranog obrazovanja o užasima Holokausta.

„Obilježavanjem tog dana doprinosimo stvaranju društva koje ima snage da se suoči sa prošlošću, ali i suprotstavi pogubnim ideologijama, mržnji, predrasudama i propagandi na koje, nažalost, nijesu imuna ni današnja društva“, naveli su iz te nevladine organizacije (NVO).

Oni su rekli da je važno ukazati na nedavno potpisani Sporazuma o finansiranju ponovnog uspostavljanja zajedničke stalne postavke u Muzeju Aušvic – Birkenau u Poljskoj, kao mjestu sjećanja na žrtve u tom koncentracionom logoru, a koji su potpisale Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Slovenija.

To je, kako su kazali iz CGO, podsticajno i za ukupne napore u regionu u pravcu uspostavljanja kulture sjećanja i borbe protiv revizionizma.

„Holokaust je opomena da moramo učiti i pamtiti, kako bi prevenirali tragične puteve kojima se hodalo kroz istoriju“, naveli su iz CGO.

Iz te NVO su rekli da su, nažalost, globalna gibanja dovela do toga da i danas, u različitim djelovima svijeta, pate nevino stradali civili.

Prema njihovim riječima, to ukazuje da brojne pouke nijesu izvučene niti primijenjene.

„Obrazovanje, kako kroz formalni sistem, tako i kroz neformalne programe, o zločinima iz prošlosti, među kojima značajno mjesto zauzima i Holokaust, predstavlja branu istorijskim relativizacijama i brojnim manipulacijama, koje opterećuju i crnogorsko društvo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se bez kulture sjećanja i poštovanja prema žrtvama ne može imati ni održivi mir ni željena stabilnost društava, zasnovana na antifašističkim i civilizacijskim vrijednostima modernih demokratskih društava.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) je 2005. godine donijela zvaničnu rezoluciju o obilježavanju 27. januara kao Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.

Upravo 27. januara 1945. godine, od strane Crvene armije, oslobođen je najveći koncentracioni logor nacističke Njemačke – Aušvic-Birkenau.

Iz CGO su u saopštenju naveli da je tokom pet godina postojanja u njemu bilo više od 1,3 miliona ljudi iz cijele Evrope, među kojima najviše Jevreja, a 1,1 milion je ubijeno.

Osim njih, kako su kazali, u taj zloglasni logor deportovani su Romi, antifašisti, partizani, komunisti i njihovi simpatizeri.

„Sa područja Jugoslavije u logor je deportovano oko 20 hiljada ljudi, među kojima i nekoliko desetina iz Crne Gore, dok je manje od 100 njih doživjelo oslobađanje logora“, kaže se u saopštenju.

Holokaust predstavlja sistematsko uništenje evropskih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i u njemu je stradalo oko šest miliona Jevreja.

Rezolucija, kako su naveli iz CGO, apeluje na sve članice UN da poštuju sjećanje na žrtve Holokausta i ohrabruje razvoj obrazovnih programa o istoriji Holokausta, čime se želi pokazati odlučnost da se pomogne u sprečavanju ovih zločina u budućnosti.

