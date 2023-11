Čestitke iz regiona povodom izbora 44. Vlade

Podgorica, (MINA) – Lideri država regiona čestitali su premijeru Milojku Spajiću izbor na tu funkciju.

Spajiću je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, uspjeh u radu poželio predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković.

Plenković je kazao da je uvjeren da će odnose između dvije države nastaviti da grade u iskrenom dobrosusjedskom duhu.

„Kao i da će naša saradnja donijeti dalje pozitivne iskorake u bilateralnim odnosima. Želim i ovom prilikom naglasiti snažnu podršku Hrvatske evropskom putu Crne Gore”, naveo je Plenković.

Iz kabineta Spajića rekli su da je predsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski izrazio najbolje želje i spremnost za jačanje saradnje sa Crnom Gorom.

„Koristim ovu priliku da izrazim interesovanje i posvećenost daljem radu na produbljivanju ukupne saradnje između Sjeverne Makedonije i Crne Gore u svim oblastima od zajedničkog interesa, posebno na putu ka punoj integraciji dvije zemlje u EU, uz dalje dijeljenje iskustava, zajedničkih evropskih vrijednosti i benefita”, napisao je Kovačevski.

U čestitki predsjednika Vlade Albanije Edija Rame se, između ostalog, navodi da je albansko stanovništvo u Crnoj Gori stabilan most prijateljstva i važan faktor stabilnosti, mira i integracije.

„Koristim priliku da potvrdim svoj i stav Vlade Albanije da proširi i dodatno intenzivira odnose između dvije zemlje. Naša saradnja, kao i saradnja sa ostalim zemljama regiona, će ubrzati odgovarajuće reforme za našu prioritetnu integracijsku agendu“, rekao je Rama.

Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić kazala je da očekuje da će dvije zemlje nastaviti da produbljuju saradnju, unapređuju životni standard građana i jačaju regionalnu povezanost.

Brnabić je Spajiću uputila najbolje želje za uspješno obavljanje dužnosti.

Iz Spajićevog kabineta kazali su da su čestitke povodom izbora na funkciju premijera stigle i iz Bosne i Hercegovine (BiH).

Predsjedavajuća Vijeću ministara BiH Borjana Krišto je u čestitki Spajiću navela da je uvjerena da će dužnost premijera obavljati uspješno i predano, kao i da će budući koraci biti usmjereni na dobrobit svih stanovnika Crne Gore.

„Produbljivanjem regionalne saradnje, međusobnim razumijevanjem, razmjenom iskustva i znanja šaljemo pozitivan signal i drugim zemljama regije da zajedno možemo postići više, a sve kako bismo ostvarili našu zajedničku viziju stabilne, prosperitetne i evropske budućnosti Zapadnog Balkana”, poručila je Krišto.

Generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu čestitala je Spajiću nedavno imenovanja za predsjednika Vlade Crne Gore.

RCC, kako je rekla, cijeni Crnu Goru kao ključnog partnera u zajedničkim naporima da poboljšaju stabilnost i sveukupni prosperitet regiona.

„Uloga Crne Gore u RCC i njeno aktivno učešće u Procesu saradnje u Jugoističnoj Evropi su zaista za svaku pohvalu”, napisala je Bregu.

