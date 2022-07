Cerović: Žiri nije opravdao čast koja mu je pripala

Podgorica, (MINA) – Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade nije opravdao čast koja mu je pripala jer prilikom odlučivanja nije bio prinicipijelan, nezavistan i objektivan, ocijenila je specijalista radiolog Žanka Cerović.

Ona je reagovala, kako navodi, kao građanin i ljekar specijalista sa stažom od 30 godina i nosilac inicijative koju su podržali eminentni ljekari iz svih krajeva Crne Gore i poštovani profesori Medicinskog fakulteta, da jedan od dobitnika za 2021. godinu bude Klinički centar Crne Gore (KCCG).

“Smatram da nijeste opravdali čast koja vam je pripala jer prilikom odlučivanja, nijeste ostali prinicipijelni, nezavisni i objektivni”, kaže se u pismu Cerović članovima Žirija za dodjelu ove državne nagrade.

Ona je kazala da 2021. godina, nažalost, u cijelom svijetu, nije bila godina umjetnosti i prosperiteta, već neprestane borbe za živote i zdravlje ljudi, u čemu je, čast svima ostalima, prednjačio KCCG.

“Zato ću vas podsjetiti da u KCCG nikad nijeste vidjeli tragične slike poput onih iz naprimjer Italije, gdje su pacijenti liječeni ili su umirali na hodnicima”, kazala je Cerović.

Kako je navela, u KCCG se 2021. godine nije se desilo da zafali kiseonika ili da, uslijed nestručnog rukovanja, eksplodira bilo koja kiseonična boca.

“Naši zdravstveni radnici su bili spremni, uslijed hroničnog nedostatka ljekova, upale privatne automobile i od svog novca kupe, recimo, kontrast koji je nužan za većinu snimanja na radiologiji”, rekla je Cerović.

Prema njenim riječima, žal zbog kratkovidosti ovogodišnjeg žirija veća je ako se ima u vidu da je rad i trud svih crnogorskih zdravstvenih radnika i ljekara, od kojih četvrtina radi u KCCG, prepoznala čak i krovna planetarna organizacija – Svjetska zdravstvena organizacija.

“Nagrada je stigla za doprinos očuvanju zdravlja i života građana tokom pandemije COVID-19. Sigurna sam da bi svakom crnogorskom zdravstvenom radniku bilo draže da je dobitnik državne nagrade, ali je ovogodišnji sastav žirija svima nama bukvalno poručio da ne žali, već da ohrabruje odliv mozgova”, rekla je Cerović.

Možda će, kaže ona, zdravstveni radnici KCCG dobiti državno priznanje kad se odsele i možda će biti nagrađeni kad budu liječili Njemce, Slovence, Norvežane, Šveđane, Engleze, Amerikance, Kanađane, Australijance.

“Zar žiriju nije bio dovoljan puls istraživanja i crnogorskog javnog mnjenja koje je, u najtežim trenucima, zdravstvenom sistemu dalo najviše ocjene? Zdravstvo je bilo na prvom mjestu i građani su tada izričito potisnuli sve organizacije i pojedince koje nas svađaju”, kazala je Cerović.

Kako je navela, sve to je vidio i priznao svijet, zatim i naši ljudi, ali samo žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade – nije.

Cerović je poručila da ovom najvišem državnom priznanju treba vratiti sjaj koji zaslužuje, a žiri osloboditi stega kratkog pamćenja.

“Pa se ipak nadam da će biti prilike, a pribojavam se da ona stiže uskoro, da država Crna Gora počne da cijeni i uvažava one kojih ima ubjedljivo najmanje, a bez kojih se ne može ni jednog minuta – ljekare, medicinske sestre i sve ostale zdravstvene radnike”, zaključila je Cerović.

