CEMI: Do 11 sati glasalo 16,3 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori do 11 sati glasalo je 16,3 odsto birača, saopštio je Centar za monitoring i istraživanje (CEMI).

Prema podacima te nevladine organizacije, u sjevernom dijelu Crne Gore do 11 sati glasalo je 15,9 odsto građana, centralnom 17,2, a u južnom 14,8 odsto.

Izlaznost na parlamentarnim izborima 2020. godine u istom periodu je bila 35,4 odsto, a 2016. godine 20,7 odsto.

U prvom krugu predsjedničkih izbora u maju do 11 sati je na birališta izašlo 20,1 odsto birača.

Glasačko pravo na izborima ima 542.468 građana, a biračka mjesta otvorena su do 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS