CEDIS donirao 25 hiljada EUR Kliničkom centru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) donirao je Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) 25 hiljada EUR za adaptaciju Klinike za neurohirurgiju.

Iz CEDIS-a su saopštili da kompanija tom donacijom dodatno potvrđuju izraženu društveno odgovornu orijentaciju, sa posebnim fokusom na sektor zdravstva i uspješnu saradnju sa najvećom crnogorskom zdravstvenom ustanovom.

“Ovogodišnja donacija predstavlja nastavak realizacije četvorogodišnjeg sporazuma, koji je potpisan sa KCCG krajem 2019. godine, čime se CEDIS obavezao da do ove godine toj zdravstvenoj ustanovi godišnje donira 25 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je CEDIS od 2017. godine, uključujući i ovogodišnju donaciju, KCCG-u donirao oko 190 hiljada EUR.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović kazao je da četvrtu godinu zaredom izdvajaju 25 hiljada EUR za KCCG, uz dodatna sredstva koja doniraju mimo potpisanog sporazuma.

On je rekao da je zdravstveni sektor godinama prioritetni dio njihove društveno odgovorne strategije i da ta saradnja daje rezultate.

“Naša namjera je da budemo čvrst oslonac najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji, da na određene iznose od strane CEDIS-a mogu da računaju i na vrijeme da planiraju projekte koje će da realizuju”, naveo je Čađenović.

CEDIS je, kako je kazao, do sada pomogao rekonstrukciju brojnih klinika i odjeljenja u okviru KCCG-a.

“Moram istaći da je posebno zadovoljstvo obići rekonstruisana odjeljenja, kada na licu mjesta osjetite entuzijazam naših ljekara jer im je omogućeno da rade u adekvatnim uslovima”, naveo je Čađenović.

On je rekao da se sa ovogodišnjom uplatom zaključuje četvorogodišnji sporazum o finansiranju projekata KCCG-a, ali da će nastojati da osmisle nove, možda i plodotvornije vidove saradnje za naredni period.

Medicinski direktor KCCG-a Zoran Terzic zahvalio je CEDIS-u na podršci koju je do sada pružao toj ustanovi i crnogorskom zdravstvenom sistemu uopšte.

On je kazao da je uvjeren da će se nastaviti sa ovom praksom.

Kako je rekao, ovogodišnjom donacijom zaokružuje se četvorogodišnji sporazum, koji je KCCG iskoristio na najbolji mogući način.

“Sa ponosom vas pozivamo da obiđete Centar za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, koji smo renovirali i obezbijedili uslove koje zaslužuju naši pacijenti i zaposleni, i uvjerite se u rezultate zajedničkih aktivnosti”, naveo je Terzić.

On je kazao da slika govori više od riječi i da su današnjem izgledu tog Centra doprinijele i donacije CEDIS-a.

Terzić je rekao da će ovogodišnji donirani novac takođe mudro utrošiti za unapređenje uslova na Klinici za neurohirurgiju, gdje se liječe veoma zahtjevni pacijenti.

U ime Klinike za neurohirugiju, na vrijednoj donaciji zahvalio je doktor Luka Borovinić.

„U ime direktora i svih zaposlenih na Klinici za neurohirugiju želim da zahvalim na vrijednoj donaciji CEDIS-a, koja će značajno pomoći u ostvarivanju ideje da se Klinika za neurohirurgiju rekonstruiše“, naveo je Borovinić.

On je kazao da na Klinici za neurohirurgiju borave veoma zahtjevni i kompleksni pacijenti, koji se liječe od tumora mozga, krvarenja u mozgu, teških povreda glave, raznih oboljenja i povreda kičme.

„Tako da smo veoma zahvalni i radujemo se što smo prepoznati kao Klinika koja zaslužuje i treba da prođe kroz proces rekonstrukcije“, rekao je Borovinić.

Donacije, realizovane prethodnih godina, utrošene su za izgradnju Baby friendly odjeljenja na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, nabavku pedijatrijskog kardiološkog ultrazvuka za potrebe Instituta za bolesti djece i špric pumpi za potrebe Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola.

Prošlogodišnja donacija CEDIS-a utrošena je za nastavak rekonstrukcije Centra za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.

Iz CEDIS-a su naveli da su kompanija sa izraženom društveno odgovornom orijentacijom, što protvrđuju i brojna priznanja, među kojima su nagrade koje za društveno odgovorno poslovanje dodjeljuju Unija poslodavaca i Privredna komora.

“Strategija CEDIS-a podrazumijeva nekoliko prioritetnih oblasti koje kompanija podržava kroz društveno odgovorne aktivnosti, među kojima se najviše pažnje i sredstava usmjerava na podršku zdravstvenom i obrazovnom sistemu, uključujući i sport”, kaže se u saopštenju.

