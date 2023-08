CDT: Uvesti sistem otvorenih lista

Podgorica, (MINA) – Skupština mora, u predstojećoj izbornoj reformi, da pripremi konkretan model otvorenih lista koji bi mogao biti korišćen u Crnoj Gori, smatraju u Centru za demokratsku tranziciju (CDT).

To je jedna od 35 preporuka koje je CDT pripremio za predstojeću izbornu reformu.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da, iako se u javnom diskursu u Crnoj Gori otvorene liste često pominju, najčešće nije jasno šta oni koji kritikuju ili zagovaraju podrazumijevaju pod tim konceptom.

“Sintagma otvorena lista opisuje širok spektar opcija u okviru proporcionalnih izbornih sistema u kojima se biračima daje određeni uticaj na izbor stranačkih kandidata i mogućnost da biraju pojedince, a ne partije”, rekli su iz CDT-a.

Oni su naveli da različiti modeli daju biračima različitu količinu uticaja, od jednog preferencijalnog glasa za jednog kandidata na jednoj listi, do više glasova koji se mogu dati različitim kandidatima na različitim listama.

Kako su kazali iz CDT-a, otvorene liste mogu da osnaže princip neposrednosti izbora, ojačaju reprezentaciju građana, povećaju odgovornost izabranih, utiču na unutrašnju demokratizaciju partija i jačanje komunikacije sa glasačkom bazom.

Iz te NVO su naveli da postoje i izazovi za implementaciju mjera afirmativne akcije za podzastupljene grupe, ali i rizici skopčani sa prisutnim klijentelizmom, zbog kojih treba voditi računa o zaštitnim i korektivnim mehanizmima.

“CDT je u prethodnom periodu, kao doprinos dijalogu o otvorenim listama, a imajući u vidu slične pravne i institucionalne tradicije i stepen razvoja demokratije, pripremio analizu modela otvorenih lista koji se koriste u regionu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je CDT, cijeneći da društvo naviklo na zatvorene partijske liste reforme mora uvoditi postepeno, u analizi uputio na izbor tih „manje otvorenih“ modela.

“Pred Skupštinom je zadatak da u predstojećoj izbornoj reformi, uz inkluzivan pristup i razmjenu mišljenja sa stručnom javnosti, pripremi konkretan model otvorenih lista koji bi mogao biti korišćen u Crnoj Gori”, istakli su iz CDT-a.

Oni su kazali da se većina političkih partija u prethodnom periodu javno izjasnila za uvođenje otvorenih lista.

Međutim, kako su naveli iz CDT-a, niko nije napravio ni korak u predlaganju modela, pa sve više liči na zvučno obećanje koje se može odlagati u nedogled.

“Pored toga što vjerujemo da je to izuzeto važno pitanje za demokratski razvoj našeg društva, treba imati na umu da nas u bližoj ili daljoj budućnosti čekaju izbori za Evropski parlament za koje bi bilo važno imati pripremljen neki od modaliteta preferencijalnog glasanja”, zaključili su iz CDT-a.

