Burić imenovan za generalnog inspektora ANB-a

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas imenovala Predraga Burića za generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Sa funkcije generalnog inspektora ANB-a Vlada je 9. novembra smijenila Artana Kurtija.

Iz Vlade je saopšteno da je na današnjoj sjednici utvrđen predlog za opoziv Veselina Šukovića, ambasadora Crne Gore, stalnog predstavnika pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju i specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Beču, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona.

Vlada je utvrdila i predloge za opoziv Šukovića sa mjesta ambasadora u Japanu, Australiji i Novom Zelandu, na nerezidentnoj osnovi, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona.

Iz Vlade su kazali da je donijeto rješenje o određivanju Gordane Tmušić Radulović za vršiteljku dužnosti (v.d.) pomoćnice direktora Zavoda za školstvo.

Vlada je, kako su naveli, donijela rješenje o određivanju Marka Vukašinovića za v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija,

“Donijeto je rješenje o razrješenju članova Biroa za operativnu koordinaciju Nikole Terzića i Vladimira Bulajića i rješenje o imenovanju novih članova Biroa u sastavu Aleksandar Radović, Vladimir Bulajić i Sava Laketić”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada dala saglasnost da se Valentina Radulović imenuje za izvršnu direktoricu Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

Vlada je, kako su saopštili, donijela rješenje o određivanju Enese Hasangić Katane za v.d. generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave.

“Donijeto je rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Aleksandra Sekulovića”, kaže se u saopštenju.

