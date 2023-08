Broj stanovnika Crne Gore konstantno se smanjuje

Podgorica, (MINA) – Broj stanovnika Crne Gore se u posljednjih pet godina konstantno smanjuje, usljed niske stope nataliteta i odlaska mladih iz države, pokazuje analiza Društva statističara i demografa (DSD) i Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Prema podacima analize „Zašto Crnoj Gori nije stalo do sopstvenog stanovništva?“. ukupna populacija Crne Gore smanjenjena je za 0,34 odsto 2021. godine, zbog povećanog mortaliteta u periodu pandemije koronavirusa, kada je zabilježena najveća stopa mortaliteta od Drugog svjetskog rata.

Kako su kazali iz CDT-a, iako se u prošloj godini mortalitet vratio na očekivani nivo, ukupan broj stanovnika i dalje se smanjuje po istoj stopi, ali ne zbog pandemije, već zbog većeg odliva stanovništva.

U analizi se navodi da je, nakon dužeg perioda usporenog, ali ipak pozitivnog rasta ukupne populacije, stanovništvo Crne Gore od 2018. godine dobilo novo demografsko obilježje – smanjenje ukupnog broja stanovnika.

Iz CDT-a su naveli da se, prema zvaničnim procjenama, u prošloj godini iz Crne Gore odselilo 1.951 osoba više nego što se doselilo.

„Sa druge strane, umrlo je 47 osoba više nego što se rodilo. Stoga, ukupna populacija smanjenja je za 1.998 osoba ili za 0,33 odsto u odnosu na godinu ranije“, upozorili su iz CDT-a.

Iz te nevladine organizacije su kazali da imigracija ili doseljavanje nije bila dovoljna da kompenzuje prirodni i mehanički odliv stanovništva Crne Gore, zbog čega se bilježi smanjenje ukupnog broja stanovnika.

Iz CDT-a su kazali da u Crnoj Gori trenutno, najvećim dijelom zbog aktuelne imigracije uslovljene dešavanjima nakon agresije Rusije na Ukrajinu, boravi preko 80 hiljada stranca.

„Čini se da ovaj dio stanovništva još nije obuhvaćen kroz zvanične procjene ukupnog stanovništva koje trenutno živi na teritoriji naše zemlje kao uobičajenom mjestu boravka“, dodali su iz CDT-a.

U saopštenju se navodi da DSD i CDT već drugu godinu pripremaju studiju u kojoj prikazuju negativne demografske tokove i skreću pažnju na nedostatak adekvatne populacione politike kojim bi se ti tokovi mogli zaustaviti.

Iz CDT-a su kazali da godinama pokušavaju da alarmiraju društvo, javnost i donosioce odluka na negativne pojave u Crnoj Gori, koje su za dugoročnu posljedicu imale upravo gubitak najznačajnijeg resursa – stanovništva.

„Nadamo se da su ovi i drugi nalazi koje smo predstavili u publikaciji, dovoljan razlog da briga o populacionim kretanjima Crne Gore nađe svoje mjesto u javnim politikama, ali ne samo kroz finansijske podsticaje u izbornim godinama, već kroz dugoročnu i pažljivo kreiranu podršku za cjelovit razvoj pojedinca od njegovog rođenja do kraja života“, navodi se u saopštenju.

