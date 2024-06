Brnabić: Vučić ne stoji iza Rezolucije o Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne stoji iza Rezolucije o genocidu u Jasenovcu i logorima Dahauu i Mauthauzenu, kazala je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Ona je, u emisiji Novo jutro na Televiziji Pink, rekla da vjeruje da je usvajanje rezolucije dobra stvar.

Brnabić je navela da joj je nevjerovatna opsjednutost Vučićem „za koga su rekli da je on osvojio sve bez ispaljenog metka“.

„Vučić ne stoji iza ove Rezolucije. Svako ko je pratio političku scenu u Crnoj Gori je mogao da vidi da su to oni sami predložili“, kazala je Brnabić.

Ona je navela da je „za sve Vučić kriv, i ovima iz regiona i ovima ovdje“.

„Kada pogledate i podvučete crtu – jesu oni malo to zakukuljili i zamumuljili i ublažili dodavanjem Mauthauzena i Dahaua, ali na kraju su rekli da se u Jasenovcu desio genocid“, dodala je Brnabić.

Ona je kazala da joj je lično drago da neko kaže da je bio genocid u Jasenovcu.

„Nevjerovatna mi je i užasno licemjerna, vidite koji su tu dupli standardi reakcija iz Hrvatske. Hrvatska kaže da je ovo direktno napad na Hrvatsku“, navela je Brnabić.

Ona je podsjetila da je Hrvatska bila kosponzor Rezolucje o genocidu u Srebrenici.

„I kada je Vučić rekao da je to napad na Srbiju i Republiku Srpsku, rekli ste ne, to je suočavanje sa prošlošću i civilizacijski iskorak. A ovo nije, je li? Ovo je napad na Hrvatsku?“, navela je Brnabić.

Ona je kazala da joj je zanimljivo „da su rekli da je ovo da bi se ublažila Srebrenica“.

„Sram vas bilo, Jasenovcem da se ublaži Srebrenica, gdje su i po najkonzervativnijim hrvatskim procjenama ubijene desetine hiljada Srba, prije svega, a onda Jevreja i Roma, a po realnim procjenama stotine hiljada Srba“, navela je Brnabić.

Ona je rekla da se tu pokazuju dvostruki standardi.

