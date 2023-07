Brnabić: Beograd domaćin EXPO 2027 zahvaljujući podršci Crne Gore

Podgorica, (MINA)- Izbor Beograda za domaćina Specijalizovane međunarodne izložbe EXPO 2027 predstavlja veliki uspjeh i odraz povjerenja koji Srbija uživa u svijetu, kazala je premijerka te države Ana Brnabić, navodeći da takav uspjeh ne bi bio moguć bez podrške Crne Gore.

Ona je, u pismu crnogorskom kolegi Dritanu Abazoviću, istakla da podršku Crne Gore vide kao prepoznavanje važnosti teme i kvaliteta koncepta koji je Srbija kandidovala, ali i odraz bliskosti dvije države i tradicionalno prijateljskih i bratskih odnosa građana.

“Beograd i Srbija će se u sklopu priprema za ovu manifestaciju nesumnjivo pozitivno transformisati, a naša želja je da Crna Gora bude dio toga”, napisala je Brnabić.

Ona je rekla da vjeruje da će EXPO 2027 omogućiti da se region predstavi u najboljem svijetlu.

„U skladu sa dogovorom predsjednika Republike Srbije i Crne Gore, uvjeravam Vas da će Srbija, sa svoje strane učiniti sve da Crna Gora dobije poziciju koja će joj omogućiti najbolju moguću prezentaciju na EXPO 2027”, zaključila je Brnabić.

Izložba na temu „Igraj za čovječanstvo – sport i muzika za sve” biće održana u Beogradu, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

