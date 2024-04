Brej: Crna Gora primjer ostalima i pouzdan partner NATO-a u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao država koja nema otvorenih pitanja sa susjedima i koja je u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), predstavlja primjer ostalima i pouzdan je partner NATO-a na Zapadnom Balkanu.

To je, u razgovoru sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, kazao pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za obavještajne i bezbjednosne poslove Skot Brej, koji boravi u posjeti Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, sa sastanka je poručeno da NATO posebno cijeni ulogu Crne Gore u očuvanju mira i smanjivanju regionalnih tenzija.

Ocijenjeno je i da je Crna Gora spremna da svojim primjerom snažnije doprinese rješavanju otvorenih pitanja na Zapadnom Balkanu.

Brej je rekao da NATO izuzetno cijeni konstruktivnu ulogu Crne Gore u regionu.

“Kao zemlja koja nema otvorenih pitanja sa susjedima, u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i fokusirana na ekonomski razvoj, vaša zemlja predstavlja primjer ostalima i pouzdan je partner NATO-a na Zapadnom Balkanu”, poručio je Brej.

Spajić je kazao da se sa fokusom na ekonomiju i jačanje životnog standarda građana, umjesto na pitanja etničkih podjela, vode primjerom razvijenih zemalja poput Singapura, u kome je standard građana na nivou da je svako peto domaćinstvo milionersko.

„Pitanja identitetskih podjela ostavili smo iza sebe – svojim primjerom želimo da budemo pouzdan oslonac cijelom regionu i našim međunarodnim partnerima”, poručio je Spajić.

Kako je naveo, da bi bio prosperitetan, region mora ostaviti prošlost iza sebe i fokusirati se na ekonomiju i razvoj.

„Vrijeme je da na Zapadnom Balkanu standard građana bude na prvom mjestu“, istakao je Spajić.

Crna Gora je, kako je rekao, izborom 44. Vlade zasigurno krenula tim putem.

Spajić je podsjetio na sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova kao model po kome se mogu rješavati otvorena pitanja.

On je kazao da je Crna Gora spremna da pomogne i doprinese smirivanju tenzija u regionu.

„Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim prilikama u bezbjednosnom sektoru i ponovljena puna podrška Crnoj Gori na planu sprovođenja NATO bezbjednosnih prioriteta i politika“, navodi se u saopštenju.

