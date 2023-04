Božović osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Budva Milo Božović, koji je jutros uhapšen, sumnjiči se za stvaranje kriminalne organizacije i neovlasćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Državni tužilac i portparol Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Vukas Radonjić kazao je da je Božovića uhapsilo Specijalno policijsko odjeljenje, po nalogu državnog tužioca upućenog u SDT.

„Jer postoje osnovi sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, naveo je Radonjić.

On je rekao da je prethodno policija pretresala stanove i druge prostorije koje koristi Božović.

„Lice lišeno slobode će biti sprovedeno državnom tužiocu radi saslusanja kao osumnjičeni, u zakonskom roku“, kazao je Radonjić.

