Božović: Martinoviću 2022. oduzeto nedozvoljeno oružje

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Bojan Božović saopštio je da je 2022. godine od Aca Martinovića, koji je u srijedu na Cetinju usmrtio 12 osoba, oduzetno nelegalno oružje i da je on u novembru prošle godine osuđen na tri mjeseca zatvora.

Božović je u saopštenju naveo da je branilac Martinovića 18. decembra uložio žalbu, ali da odluka Višeg suda u Podgorici još nije bila donesena.

“Po kaznenoj evidenciji je smatran neosuđivanim licem jer je presuda od 2005. godine u međuvremenu brisana zbog prestanka pravnih posljedica osude (nastupio krivičnopravni institut rehabilitacije), tako da se on smatrao neosuđivanim u vrijeme izricanja prvostepene presude”, kazao je Božović.

On je istakao da su izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, koje su usvojene u decembru 2023. godine, pooštrene sankcije za nedozboljeno držanje i nošenje oružja.

Božović je pojasnio da je po novom Krivičnom zakoniku sada zaprijećena kazna za držanje oružja od tri mjeseca do tri godine, za razliku od prethodnog rješenja, u kojem je za osnovni oblik bila propisana kazna zatvora od samo tri mjeseca.

“Osim toga, novim Krivičnim zakonikom smo predvidjeli da je za nedozvoljeno nošenje oružja predviđena kazna zatvora od jedne do pet godina”, rekao je Božović.

Kako je dodao, Krivičnim zakonikom su propisani i teži oblici ovog krivičnog djela.

Božović je poručio da će se zalagati za strože sankcije po pitanju nedozvoljenog nošenja oružja i drugih eksplozivnih materija.

“Iako korijene ovakvih tragedija, kao i sredstva za sprečavanje istih, ne možemo naći u krivičnopravnim modelima jer je riječ o dubokim psiho-socijalnim slučajevima, zalagaću se za što strože sankcije po pitanju nedozvoljenog nošenja oružja i drugih eksplozivnih materija, o čemu će sigurno biti riječi i na sjutrašnjoj sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost”, zaključio je Božović.

