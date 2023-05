Božović: Ljudi u Crnoj Gori da se muzički osvijeste

Podgorica, (MINA) – Ljudi u Crnoj Gori treba da se osvijeste i da traže alternativne muzičke pravce, a ne da budu jednosmjerni u muzičkom smislu, smatra mlada pop zvijezda Jana Božović. Božović, koja je prije mjesec obaviještena da je primljena na prestižni Univerzitet Berkli u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), kazala je da su se utisci do sada slegli ali da je kod nje i dalje prisutna euforija i uzbuđenost. Ona je, u intervjuu agenciji MINA, rekla da je počela sa pripremama za Muzički koledž na Berkliju. “Pripremam se od kad sam bila mala, samim tim što vježbam svakog dana. Svakako, kad tamo pođem moraću da dam još više sebe nego što sam u prethodnim godinama. Jedva čekam da zablistam”, navela je Božović. Svoje muzičko umijeće na Berkliju su iz Crne Gore usavršavali i Iva Kostić, Slaven Ljuljić, Sara Jovović i Maša Vujadinović. Gledajući stvari koje su oni postigli, Božović ocjenjuje da se talenat u Crnoj Gori cijeni, ali da različiti žanrovi nijesu jednako zastupljeni. “Smatram da nije da ljudi nijesu dovoljno upoznati već da im se od malena u Crnoj Gori, neću da kažem nameće, ali se sluša taj neki folk i balkanski zvuk. Jednostavno nijesu navikli da slušaju stranu muziku”, kazala je Božović. Ona je rekla da se nada da će Crna Gora početi da se modernizuje u muzičkom smislu. “Naravno, da ostanu svi naši zvuci koji su karakteristični za Balkan i Crnu Goru ali i da počnemo da slušamo drugu vrstu muzike i da proširimo svoj muzički kapacitet”, dodala je Boživić. Ona je navela da institucije treba da se angažuju oko obrazovanja mladih u muzičkom ali i generalno umjetničkom pogledu. “A što se tiče same muzike, mislim da je to više do naroda nego do insituticja i da ljudi treba da se osvijeste i traže neke druge alternative, a ne samo da budu jednosmjerni u muzičkom smislu, da gledaju jedan pravac”, dodala je Božović. Školovanje na Berkliju će joj, kako kaže, pomoći da usavrši svoj talenat. Božović je, međutim, u konkurenciji na svjetskom nivou, prošla strogi proces selekcije jer ima šta da ponudi tom Univerzitetu. “Ono što ja mogu da doprinesem je sami balkanski prizvuk koji nije zastupljen u SAD-u. Folk koji mi njegujemo a koji se kod njih definitivno ne sluša i ne pjeva”, navela je Božović. Akademska godina na Berkliju počinje u avgustu. Božović u međuvremenu kontaktira institucije kako bi obezbijedila finansijska sredstva za svoje školovanje. Do tada, priprema se da vokalno osvoji jedan od najprestižnijih Muzičkih koledža na svijetu.

