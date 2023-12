Božović: Generalni štrajk ako Vlada i Skupština prekrše GKU

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete Crne Gore (SPCG) će, na dan rasprave o Budžetu, održati masovni protest ispred parlamenta a, u slučaju da Vlada i Skupština prekrše Granski kolektivni ugovor (GKU) pozvaće sve zaposlene u prosvjeti da drugo polugodište započnu generalnim štrajkom.

Predsjednik SPCG Radomir Božović rekao je da je to odlučio Glavni odbor SPCG nakon Odluke Vlade da u Budžetu za narednu godinu ne planira novčana sredstva za zarade zaposlenih u prosvjeti shodno GKU.

“SPCG će na dan rasprave o Budžetu organizovati i održati masovni protest ispred Skupštine Crne Gore”, rekao je Božović.

On je pozvao sve članove SPCG i ostale zaposlene u prosvjeti da tog dana obustave rad u svojim ustanovama.

Kako je Božović naveo, taj korak je iznuđeni odgovor na odluku Vlade da ignoriše GKU za oblast prosvjete.

“U slučaju da Vlada i Skupština brutalno prekrše GKU, Sindikat prosvjete će pozvati sve zaposlene u prosvjeti da drugo polugodište započnemo generalnim štrajkom”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, SPCG će inicirati pokretanje tužbi koje će u konačnom državu koštati preko 20 miliona EUR sudskih troškova.

“Koleginice i kolege prosvjetni radnici, ne smijemo dozvoliti očiglednu nepravdu od strane svoje države, jer se na taj način šalje poruka da su prevare i kršenje zakona prihvatljivi”, naveo je Božović.

On je kazao da će detaljnija uputstva, kao i tačan datum održavanja protesta, članovi SPCG dobiti narednih dana.

