Božović: Borimo se za pravdu i dostojanstvo profesije

Podgorica, (MINA) – Prosvjetni radnici će se, ukoliko dođe do štrajka, potruditi da djeci nadoknade svaki izgubljeni čas, kazao je predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović i istakao da se prosvjetari bore za pravo, pravdu i dostojanstvo svoje profesije.

Udruženje Roditelji apelovalo je ranije danas na Sindikat prosvjete i Vladu da u aktuelnim pregovorima o zaradama vode računa o interesima djece, navodeći da su roditelji revoltirani najavama da će prosvjetari štrajkovati na način da neće biti realizovana nastava.

Božović je u reagovanju naveo da su primijetili da se u Udruženju Roditelji ne bave uzrocima najavljenog štrajka prosvjetnih radnika, već posledicama.

„Prosvjetni radnici u ovo ne ulaze jednostrano i tek tako, već zato što je Vlada bez najave i razgovora, odlučila da prekrši Granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete, a posebno stavke koje se tiču uvećanja zarada svim zaposlenima u prosvjeti od deset odsto od 1. januara“, naveo je Božović.

Kako je rekao, Vlada je sama odlučila da u budžetu za ovu godinu ne predvidi sredstva za uvećanje zarada prosvjetarima.

„Mi tražimo da se samo ispoštuje ono što je potpisano Granskim kolektivnim ugovorom“, rekao je Božović i dodao da se prosvjetni radnici na ovaj način bore za pravo, pravdu i dostojanstvo svoje profesije.

On je kazao da su od Udruženja Roditelji, kao nevladinog udruženja koje se bori za univerzalne ljudske i građanske slobode, očekivali da kažu par riječi na tu temu, a ne da akcenat usmjere na prosvjetne radnike i nedostatak etike kod Sindikata prosvjete.

Božović je rekao da štrajkom šalju jasnu poruku djeci da borba za pravo i pravdu uvijek može i mora biti na prvom mjestu, a nikako uzmicanje i popuštanje pred jačim.

„U ovoj priči koja liči na borbu Davida i Golijata, stekli smo utisak da ste više na strani Golijata – Vlade Crne Gore, koja ima moć, donosi i kreira budžet, predlaže i usvaja zakone i donosi obavezujuće odluke“, naveo je Božović.

On je kazao da su prosvjetni radnici uvijek bili posvećeni i privrženi djeci, i da će tako biti i ovog puta.

„Potrudićemo se da, iako dođe do štrajka, nadoknadimo svaki izgubljeni čas i da djeca ne budu zakinuta ni za jedan promil znanja koja im mi prenosimo. Ali, ako bismo ih učili da budu stručnjaci, a pritom loši ljudi i mediokriteti, napravili bismo medveđu uslugu i njima i budućnosti države Crne Gore“, poručio je Božović.

On je rekao da su u Sindikatu saglasni sa stavovima Udruženja da obrazovanju treba hitna reforma.

„I u tom cilju smo i organizovali štrajk upozorenja na početku ove školske godine, gdje smo tražili od premijera da se konačno okrene obrazovanju i da mu ono bude jedan od prioriteta u svom radu“, istakao je Božović.

Prema njegovim riječima, misija Sindikata prosvjete je da obrazovni sistem bude što bolji, a nastavnik kao stožer obrazovnog sistema bude motivisan i zadovoljan.

„Nezadovoljan, nemotivisan prosvjetni radnik koji ulazi u učionicu sa osjećajem da je prevaren i ponižen ne može biti od prevelike koristi nikome, pa ni našoj i vašoj djeci“, navodi se u reagovanju.

Božović je kazao da je štrajk po Ustavu Crne Gore zagarantovano pravo svih radnika, i da se u Zakonu o štrajke definiše kao prekid rada.

„Organizator ovog štrajka nije Sindikat, već Vlada koja je grubo prekršila pravni poredak države Crne Gore“, naveo je Božović.

On je naglasio da su u Sindikatu, bez obzira što su u proceduri organizovanja štrajka, posvećeni pregovorima do posljednjeg trenutka.

„Nažalost, dijalog bez druge strane – Vlade, se ne može valjano sprovesti“, zaključio je Božović.

