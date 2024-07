Bošnjačko vijeće će obilježiti Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Bošnjačko vijeće (BV), povodom 11. jula, međunarodnog Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, u Podgorici u spomen parku civilnim žrtvama na Pobrežju, sjutra organizuje obilježavanje pod nazivom “Cvijet za duše Srebrenice“.

BV, kako je saopšteno, obilježavanje organizuje u saradnji sa Glavnim gradom i nevladinim udruženjima i brojnim prijateljima.

Navodi se da će u devet sati i 30 minuta, biti priređen insert iz monodrame “Nana Fata Orlović”, polaganje cvijeća i prigodna obraćanja, kao izraz dubokog poštovanja prema žrtvama genocida u Srebrenici i drugih zločina.

Kako se dodaje, saosjećanje sa žrtvama genocida i njihovim porodicama i obilježavanje događaja, izraz je pijeteta prema nevino stradalim ljudima.

“Ali i obaveza koja proističe iz međunarodnih konvencija i rezolucija, u cilju odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici i podizanja javne svijesti o potrebi kolektivnog sjećanja”, dodaje se u saopštenju.

To je, ujedno, i, kako se dodaje, poštovanje sopstvenog državnog bića sa aspekta civilizacijske, građanske, nacionalne i, nadasve, ljudske tradicije u Crnoj Gori.

“Želimo da međunarodni Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici bude povod za jačanje društvene svijesti o važnosti poštovanja univerzalnih prava na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika”, kazali su iz BV.

Oni su dodali da vjeruju da je to najbolja brana da prerušena prošlost ne postane budućnost Crne Gore.

