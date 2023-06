Bošković negirao da je kriv za zloupotrebu službenog položaja

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković, na saslušanju u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), u potpunosti je negirao da je zloupotrijebio službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade, rekao je njegov branilac Zoran Piperović.

SDT za to krivično djelo sumnjiči i poslanike DPS-a i Socijaldemokrata Dragicu Sekulić, Suzanu Pribilović, Ivana Brajovića i Damira Šehovića.

Kako prenose Vijesti, Bošković je nakon saslušanja rekao da nije u pitanju nezakonito činjenje, već politički pritisak na njega, njegove kolege i političku grupaciju kojoj pripadaju.

On je naveo da je prva krivična prijava pokrenuta pred izbore 2020. godine.

Kako je kazao Bošković, nakon završetka izbora, SDT je tu krivičnu prijavu odbacilo kao neosnovanu, i dvije godine se oko toga ništa nije dešavalo.

“U susret lokalnim izborima prošle godine odlazeći premijer je, zarad svojih političkih poena, iz naftalina izvadio taj slučaj i pokrenuo opet priču, potpomognut određenim medijima kako bi ostvario političke benefite za sebe i svoju stranku”, naveo je Bošković.

On je rekao da je premijer Dritan Abazović tu priču pokrenuo “u momentu kada je oko njega i njegovih kriminalnih aktivnosti vezanih za šverc duvana bila ispletena mreža”.

“Kako bi skrenuo temu i u izbore ušao sa drugom temom, koja njemu može donijeti određenu političku korist”, dodao je Bošković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS