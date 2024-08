Borovinić Bojović: Poštujte zakon, objavite rezultate popisa

Podgorica, (MINA) – Odlaganje objavljivanja rezultata popisa stanovništva prevršilo je svaku prihvatljivu mjeru i potpuno su opravdane sve češće reakcije i kritike na tu temu, ocijenila je predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović.

Ona je kazala da je Monstat po zakonu obavezan da objavi rezultate popisa.

„Bilo kakvo nuđenje novih izgovora ne može opravdati ovoliko kašnjenje, to bi samo bacilo novu sumnju na moguću opstrukciju. Poštujte zakon i objavite rezultate popisa“, navela je Borovinić Bojović na mreži X.

