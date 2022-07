Borelj: Crna Gora mora zadržati fokus na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da zadrži fokus na svom evropskom putu, poručio je visoki predstavnik Evropske unije (EU) za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, Žozep Borelj, koji danas i sjutra boravi u Podgorici.

Borelj je na Tviteru /Twitter/ naveo da je imao dobru razmjenu mišljenja sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem.

On je rekao da je Abazoviću zahvalio na stoprocentnoj usklađenosti Crne Gore sa spoljnopolitičkim odlukama EU.

“Crna Gora mora da zadrži fokus na svom evropskom putu. Ne postoji ništa bitnije – sada je povoljan trenutak za to”, naveo je Borelj.

