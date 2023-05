Bolje selektovati ulaganja u edukaciju medicinskog kadra

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ulaže u edukaciju medicinskog kadra, ali treba napraviti bolju selekciju i odrediti prioritete, smatra načelnica Odjeljenja za urologiju Instituta za bolesti djece (IBD) Irena Marić.

Marić je, u intervjuu agenciji MINA, rekla da su nekada kongresi bili jedan vid edukacije medicinskog kadra ali da su sada studijski boravci suštinski mnogo kvalitetniji, svrsishodniji, informativniji.

Prema njenim riječima, primjer takvog vida edukacije je i saradnja IBD-a sa Great Ormond Street (GOS) bolnicom u Londonu, koja se realizuje još od 2018. godine.

“Nama je čast što možemo da učimo od svjetski priznatog dječjeg urologa Imrana Muštaka, kao i od cijelog GOS tima. Ali posebno bih akcentovala koliko je naš tim motivisan da uči i raste. Čini mi se da je to najbitnije – motivisati svoj tim da stalno bude bolji”, kazala je Marić, koja je dječiji hirurg i urolog.

Ona je rekla da je saradnjom sa GOS bolnicom obuhvaćen skoro cijeli kolektiv Odjeljenja dječije urologije, kao i cijele dječije hirurgije.

Kako je Marić pojasnila, u proces su ukljčeni svi – od ljekara, medicinskih sestara, anesteziologa, anestetičara, instrumentara.

Ona je podsjetila da je u martu sedmoro zaposlenih Odjeljenja za dječiju urologiju prvi put boravilo u studijskoj posjeti GOS bolnici na deset dana.

“To je bilo sjajno jer je za većinu njih to prvo iskustvo uopšte odlaska negdje. Ne pamtim da kad je posljednji put bila neka ideja da se medicinske sestre, pogotovo srednji kadar, dodatno edukuju, da idu u inostrane bolnice”, navela je Marić.

Ona je kazala da je crnogorski zdravstveni sistem u posljednjih nekoliko decenija bio vezan za bolnice regiona.

“To nije loše ali moramo da širimo vidike i budemo otvoreniji prema nekim sistemima koji su mnogo organizovaniji i rade na mnogo većem nivou”, smatra Marić.

Ona je kazala da je Crna Gora mali sistem, pa se dešava da može da prođe više od pet godina da se ljekari susretnu sa nekim raritetnim anomalijama I da je iz tog razloga nemoguće steći neophodno iskustvo da bi se anomalije tretirale adekvatno.

Marić je ociienila da situacija nije bolja ni u zemljama regiona.

“Zato moramo da se okrenemo ka sistemima gdje su iskustva velika. U cijelom svijetu imate nekoliko sistema gdje se tako kompleksne operacije izvode. Za naš zdravstveni sistem benefit je nemjerljiv kako u finansijskom pogledu, tako i za sveobuhvatnu edukaciju cijelog kadra”, kazala je Marić.

Ona je rekla da je djeci i njihovim roditeljima lakše da se svi zahvati završe u uslovima koji su im poznati, odnosno u državi u kojoj žive.

“Ovo sjajna priča i samo je treba nastaviti jer je sve već uspostavljeno – logistika i strategija. Nadam se da ćemo imati apsolutnu podršku menadžmenta i resornog ministarstva. Put nije bio lak i za ovo se trebalo izboriti”, navela je Marić.

Ona je kazala da su 2018. počeli sa turmusima koji su se ponavljali na otprilike pet do šest mjeseci. “Izvedeno je mnogo operacija i ishod svih intervencija je bio izuzetan”, istakla je Marić.

Ona je kazala da cijeli processupućuje na neke stvari koje su odjeljenju dodatno potrebne.

Kako je navela, u Odjeljenju prevashodno žele da upotpune i usavrše dijagnostiku, a posebnu pažnju iziskuje urodinamsko ispitivanje kod djece koje do sada u Crnoj Gori nije izvođeno.

“Budući da smo se edukovali iz te oblasti, nadamo se da će država prepoznati značaj toga i uložiti dodatne napore da se obezbijedi aparat i adekvatni uslovi u kojima će ta djeca biti ispitivana jer nemoguće je baviti se savremenom dječijom urologijom bez te vrste dijagnostike”, rekla je Marić.

Prema njenim riječima, bilo je dosta priče o tome koliko će studijski odlazak u GOS bolnicu da košta, budući da sedmoro ljudi ide u London.

“To je bilo svega nekoliko hiljada EUR. Vi kada dobro napravite strategiju i na vrijeme počnete i od troškova puta, vize, smještaja onda se to svede na prihvatljivu brojku”, dodala je Marić.

Ona je zahvalila Kliničkom centru Crne Gor i menadžmentu te ustanove, britanskoj ambasadi u Podgorici, kao i Universal Capital banci i kompaniji Green energy, jer su prepoznali značaj i pomogli studijski boravak u GOS bolnici.

Marić je rekla da je u planu slanje i nove grupe ljekara na obuku.

“Rekla sam da je bio hirurg, anesteziolog i srednji medicinski kadar, ali postoji i interesovanje od pedijatara. Mislim da ćemo u nekoj bližoj budućnosti uključiti cijeli Institut za bolesti djece, kako bismo imali jednu baš ozvaničenu saradnju sa takvom eminentnom bolnicom”, kazala je Marić.

Ona je rekla da je edukacija i konstantno usavršavanje predstavlja ključ savremene medicine.

“Ako se budemo redovno apdejtovali imamo šansi da postanemo prepoznatljivi regionalni centar u regionu. Već postoje indicije da to postajemo”, smatra Marić.

Ona je kazala da se mora mijenjati način edukacije medicinskog kadra, budući da je internet učinio ogroman pomak.

Marić je navela da su prošle sedmice imali uživo vebinar sa kolegama iz GOS bolnice, kao i da su stalno stalno u nekom vidu kontinuirane edukacije.

“Studijska posjeta, koja je već implementirana, bila je uvrštena u kontinuiranu medicinsku edukaciju jer mi moramo da pravimo godišnje planove. Nadam se da će ovo biti ubuduće jedan od prioriteta i model kako neke druge klinike mogu da naprave kvalitetan pomak”, zaključila je Marić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS