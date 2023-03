Bogdanović: Pobijediće Đukanović da bi pobijedila Crna Gora

Podgorica, (MINA) – Građani će na biralištima 2. aprila podržati svoju državu i viziju koja garantuje njen evropski put, kazao je generalni sekretar Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandar Bogdanović.

On je rekao da je tačno sedam dana ostalo do nove velike pobjede evropske i građanske Crne Gore.

To će, kako je naveo Bogdanović, biti najbolji odgovor svima koji udaraju u njene temelje.

„Na biralištima će građani podržati svoju državu i viziju koja garantuje njen evropski put na kom su je zaustavili “oslobodioci“ i njihovi mentori 2020. godine“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Bogdanovića, za razliku od onih koji su uvijek protiv nečega ili nekoga, jer su protiv sopstvene zemlje, većina će i u nedjelju biti za multietničku Crnu Goru, članicu Evropske unije u bliskoj budućnosti.

„Nakon sve učestalijih nastupa onih koji vode hajku protiv časne crnogorske dijaspore, na krilima podrške Šešelja, Rakovića i ostale šovinističke elite, dobro je da primjećujemo da i u njihovim redovima ima onih koji se od toga distanciraju“, kaže se u saopštenju.

Bogdanović je rekao da je primjetno da predsjednika Pokreta Evropa sad Milojka Spajića nema na posljednjim skupovima predsjedničkog kandidata te partije Jakova Milatovića.

„A dobri poznavaoci prilika u vrhu Evropa sad osnovano tvrde da se lideru tog pokreta ne sviđa ni podrška Demokratskog fronta, a kamoli Šešelja i Rakovića, shvatajući koliko je njegov zamjenik duboko i nepovratno zagazio u nacionalističke vode“, naveo je Bogdanović.

On je kazao „da im neće stajati na muku“.

„A birači će im za sedam dana reći sve – pobijediće Milo Đukanović, da bi pobijedila Crna Gora“, rekao je Bogdanović.

