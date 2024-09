Bliska saradnja tužilaštava regiona ključna za procesuiranje ratnih zločina

Podgorica, (MINA) – Izgradnja partnerskih odnosa i bliske saradnje između državnih tužilaštava regiona i međunarodnih institucija čiji je fokus na prevenciji i kažnjavanju ratnih zločina, jedan je od ključnih uslova za uspjeh u procesuiranju ratnih zločina na prostorima Zapadnog Balkana.

To je kazao crnogorski vrhovni državni tužilac Milorad Marković tokom regionalne konferencije o ratnim zločinima koju je u Podgorici organizovalo Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Evropske unije (EU).

Iz VDT-a rekli su da je dvodnevna konferencija, koja je organizovana u cilju unapređenja saradnje i obezbjeđivanja razmjene iskustava između tužilaca regiona, sa fokusom na regionalnu saradnju u procesuiranju ratnih zločina, okupila više od 30 učesnika iz regiona i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Marković je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo što je konferencija organizovana neposredno nakon javnog predstavljanja Strategije za istraživanje ratnih zločina za period 2024-2027 i pratećeg Akcionog plana za 2024-2025. godinu kojima se obezbjeđuje proaktivan sistemski pristup u procesuiranju tih krivičnih djela.

„Bitan segment Strategije jeste i unapređenje međunarodne saradnje kako na regionalnom nivou, tako i sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove“, rekao je Marković.

Prema njegovim riječima, konferencija je značajna ne samo zbog razmjene iskustava i najboljih praksi, već i zbog planiranja dalje aktivnosti na zajedničkom radu u istraživanju i procesuiranu krivičnih djela ratnih zločina.

Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serž Bramerc, naglasio je važnost kontinuirane regionalne saradnje.

On je, kako se dodaje, izrazio uvjerenje da će konferencija biti pokretač za prevazilaženje poteškoća sa kojima se u radu susrijeću državna tužilaštva.

Predstavnica Sektora za vladavinu prava, sigurnost, migracije i pomirenje Generalnog direktorata EU za susjedstvo i pregovore o proširenju, Anika Palo, podsjetila je da je Evropska komisija više puta ukazivala na važnost unapređenja regionalne saradnje u procesuiranju slučajeva ratnih zločina, kao jednog od prioriteta EU.

„Ovo je pretočeno i u privremene kriterijume za dvije zemlje koje trenutno pregovaraju o pristupanju EU – Srbije i Crne Gore“, kazala je Palo.

Ona je rekla da su pružanje pravde žrtvama ratnih zločina, rješavanje slučajeva nestalih osoba i pouzdano utvrđivanje činjenica o događajima iz prošlosti na regionalnom nivou, važna pitanja kojima se treba baviti.

Palo je poručila da u EU nema mjesta zapaljivoj retorici, negiranju bilo kojeg oblika ratnih zločina ili veličanju ratnih zločinaca.

Prema njenim riječima, zbog toga je važno da regionalni tužioci kontinuirano i zajedno rade, kao i da aktivno koriste dostupne međunarodne alate za pravosudnu saradnju.

„Dok su EU i drugi međunarodni akteri već pokazali nedvosmislenu podršku, stvarni pokretači napretka na ovom polju su pravosudne institucije u regionu”, navela je Palo.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, istakla je da je ta organizacija, kako u Crnoj Gori, tako i na Zapadnom Balkanu i šire, aktivno uključena u sprovođenje inicijativa čiji je cilj jačanje vladavine prava i podršku vladama u procesu reforme pravosuđa.

„Od 2015. godine, a posebno od 2019. godine, UNDP omogućava regionalnu saradnju među tužilaštvima na Zapadnom Balkanu“, kazala je Paniklova.

Ona je rekla da je sada trenutak za osvrtanje na dosadašnji napredak i pravljenje koraka ka unapređenju saradnje, posebno kad je u pitanju koordinacija u sprovođenju istraga, rješavanju zaostalih predmeta, kao i procesuiranju zločina seksualnog nasilja tokom sukoba.

„U svemu ovome ne smijemo zaboraviti na izuzetno važan faktor, a to je protok vremena. Ovaj skup još jedan je pokazatelj da smo usmjereni ka zajedničkom cilju – a to je izgradnja pravednih, inkluzivnih i mirnih društava, u skladu sa globalnim ciljevima održivog razvoja“, rekla je Paniklova.

Iz VDT-a su kazali da je nakon skupa u Sarajevu prošle godine, ovo je druga konferencija tužilaca koja je organizovana u okviru regionalnog projekta „Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Unija, a sprovodi UNDP.

„Projekat je fokusiran na aktivnosti izgradnje povjerenja u regionu i jačanje vladavine prava, podržavajući pravosudne i organe za sprovođenje zakona u procesuiranju predmeta ratnih zločina na nacionalnom nivou i poboljšanje uslova za regionalnu saradnju“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS