Bjeković napadnut na radnom mjestu, napadač uhapšen

Podgorica, (MINA) – Ombudsman Siniša Bjeković napadnut je jutros na radnom mjestu, a osoba koja ga je napala je uhapšena.

Iz Uprave policije je saopšteno da je uhapšen P.T. (50) koji se tereti za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

“Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu će biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost”, naveli su iz policije.

Iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda potvrdili su agenciji MINA da je Bjekovića verbalno i fizički napadao jedan od zaposlenih.

“Budući da je događaj prijavljen nadležnim državnim organima, kako ne bismo povrijedili bilo čija prava u postupku za sada ne možemo iznijeti više informacija”, rekli su iz institucije Zaštitnika.

Oni su istakli da se Bjeković osjeća dobro i da nema razloga za zabrinutost povodom njegovog zdravstvenog stanja.

