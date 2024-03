Berbok: Crna Gora postavila ambicioznu agendu i odlučno je slijedi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), postavila ambicioznu agendu i sada je ponovo odlučno slijedi, kazala je ministarka vanjskih poslova Njemačke Analena Berbok.

“Ne možemo sebi dozvoliti da bilo gdje u Evropi imamo sive zone i moramo zajedno učiniti sve da zatvorimo sve strane koje Rusija može iskoristiti za politiku destabilizacije, dezinformacije i infiltracije”, poručila je Berbok pred odlazak u Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (BiH).

Ona je navela da to uključuje podršku zemljama Zapadnog Balkana da ojačaju demokratske institucije, poboljšaju njihovu otpornost i ponude građanima ekonomske perspektive, prenosi Radio Slobodna Evropa.

“Kao EU, mi pri tome imamo zajednički domaći zadatak da se i sami postavimo na pravi put za budućnost, dok stavljamo više stolica za evropski sto. Samo zajedno ćemo uspjeti da u Evropi izlijemo čvrst temelj za mir, slobodu i sigurnost”, dodala je Berbok.

Berbok, koja će danas boraviti u posjeti Crnoj Gori, kazala je da će u Podgorici biti riječ o tome kako država može još bolje napredovati u reformama vladavine prava i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i kako “mi možemo zemlju u tome podržati”.

“U procesu pristupanja EU, Crna Gora je sebi postavila ambicioznu agendu i sada je ponovo odlučno slijedi. Želimo ovaj novi zamah zajedno iskoristiti i pratiti Crnu Goru na njenom putu u EU, kao blizak partner i dobar prijatelj”, poručila je ona.

Berbok je istakla da se BiH nalazi na ključnoj raskrsnici u procesu pristupanja.

Ona je kazala da, na putu ka EU, odgovorni u Sarajevu moraju korak po korak pristupiti neophodnim reformama.

Prema riječima Berbok, usvajanje zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma bio je jedan takav evropski reformski korak.

„S obzirom na oktobarske lokalne izbore, ključno je da se sada završi reforma izbornog zakona s paketom integriteta izbornog procesa”, rekla je Berbok.

Ona je dodala da su slobodni i pošteni izbori temelj demokratskog društva.

“Mi se odlučno suprotstavljamo svim onima koji svojim fantazijama o otcjepljenju BiH postavljaju prepreke na putu ka EU i dovode u pitanje evropske vrijednosti”, kazala je Berbok.

