Bečić: Vojska mora biti garant sigurnosti, povjerenja i kredibilieta

Podgorica, (MINA) – Vojska mora biti garant sigurnosti, povjerenja i kredibilieta, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On je, sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem i načelnikom Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoranom Lazarevićem, posjetio kasarnu „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu i Centar za obuku u okviru kasarne.

Iz Bečićevog kabineta rekli su da je povod posjete bio prikaz sposobnosti jedinica VCG kao i ispraćaj trećeg kontingenta pripadnika Vojske koji učestvuje u misiji isturene kopnene snage u Bugarskoj.

Bečić je zahvalio pripadnicima kontingenta i istakao njihovu predanost zajedničkom radu i unaprjeđenju, jačanju, čuvanju i odbrani Crne Gore.

“Hvala vam na odlučnosti da uzdignemo VCG tamo gdje joj je i mjesto. Tamo gdje je uvijek bila. Brojčano mala, ali po istorijskim poduhvatima kao Lovćen velika”, kazao je Bečić.

On je poručio da je vojska kičma i obraz svake zemlje.

“I da danas, u vremenima izazova koji su slojeviti i brojni, a naše obaveze višestruke, ona više nego ikada mora biti uzor drugima, ali i garant sigurnosti, povjerenja i kredibilieta”, dodao je Bečić.

Kako je naveo, povjerenje građana i crnogorskih partnera uvijek mora biti zvijezda vodilja, jer je povjerenje osnov partnerstva i uspjeha.

“Danas svjedočimo Crnoj Gori kao najmanjoj, ali veoma kredibilnoj i pouzdanoj članici najmoćnijeg vojno političkog saveza na svijetu”, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, Crnoj Gori su potrebni heroji.

“Ne oni obučeni u oklope prošlih SKAJ vremena, već heroji obučeni u čojstvo, čast i apsolutnu ljubav prema otadžbini i domovini”, dodao je Bečić.

Krapović je,, kako se navodi u saopštenju, poželio vojnicima uspjeh u izvršavanju zahtjevnih i odgovornih zadataka.

On je istakao da, imajući u vidu rezultate ostvarene tokom obuke, nema dilemu da će pripadnici trećeg kontingenta nastaviti putem kolega iz prethodna dva, koji su uspjeli da veoma efikasno odgovore svim izazovima.

Krapović je rekao da od svih pripadnika VCG, a posebno od onih koji predstavljaju svoju zemlju u internacionalnom okruženju, očekuje posvećenost, odgovornost i visok stepen profesionalizma u radu, uz duboko poštovanje pripadnika oružanih snaga savezničkih država.

„Želim vam dobro zdravlje, uspjeh u izvršavanju zadataka i da vaše djelovanje u bazi Novo Selo služi na ponos i čast kako vama, tako i našoj Crnoj Gori“, poručio je Krapović.

U saopštenju se navodi da su pripadnici Specijalnih snaga, Vazduhoplovstva, 1. pješadijskog bataljona i Čete vojne policije demonstrirali su u prikazu sposobnosti kompleksne taktike, tehnike i procedure koje koriste.

Kako se dodaje, predstavljeni su kapaciteti Centra za obuku, planovi izgradnje nove zgrade za potrebe njegove Komande, kao i naoružanje i oprema koju koriste pripadnici Vojske Crne Gore, ali i generalni pravci razvoja Vojske Crne Gore.

Bečić, Krapović i Lazarević obišli su i Vojni objekat “Taraš”, koji služi za skladište vojne municije.

