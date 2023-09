Barska bolnica će proširiti kapacitete urgentne i službe za radiologiju

Podgorica, (MINA) – Vlada je dala saglasnost Opštoj bolnici (OB) Bar za proširenje i dogradnju prostora Službe ugrentne medicinske pomoći i Službe za radilošku dijagnostiku, a vrijednost investicije je skoro 164 hiljade EUR.

„S obzirom da je ova zdravstvena ustanova u postupku nabavke dijagnostičkog aparata magnetna rezonanca (MR), bilo je neophodno proširenje objekta za potrebe radiološke službe, kako bi se svi aparati i oprema objedinili na jednom mjestu i postavili u skladu sa pozitivnim propisima, koji regulišu materiju jonizujućeg zračenja“, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su kazali da je, budući da OB Bar ne raspolaže adekvatnim prostorom za hitno zbrinjavanje pacijenata i da kapaciteti ne odgovaraju sadašnjem broju pacijenata, kao ni standardima savremene medicine, potrebno da se taj segment ustanove proširi i adaptira.

„Ukupna vriednost ove investicije je gotovo 164 hiljade EUR, od čega će 100 hiljada preusmjeriti Fond za zdravstveno osiguranje iz državnog budžeta, dok će ostatak novca biti obezbijeđen iz sredstava OB Bar“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su ocijenli da će tom investicijom značajno biti unaprijeđena zdravstvena zaštita, zdravstvena usluga će biti brža i efikasnija, a građanima, kao i turistima koji borave u Baru, biće dostupne najsavremnije dijagnostičke procedure.

