Atlantski savez: Slobodni i nezavisni mediji ključni za osnaživanje demokratije

Podgorica, (MINA) – Slobodni, ekonomski i politički nezavisni mediji ključni su za osnaživanje institucija i demokratije, poručili su iz Atlantskog saveza Crne Gore (ASCG).

Oni su, u čestitki povodom Dana novinara Crne Gore, naveli da se danas obilježavaju ne samo trud i doprinos novinara svojoj profesiji, već i njihova uloga u očuvanju slobode izražavanja, temeljnog prava u svakom demokratskom društvu.

Iz ASCG su istakli da slobodni mediji postavljaju kritička pitanja, drže institucije odgovornim, a javnost informisanom.

„Vaša sposobnost da istražujete, analizirate i objavljujete bez straha od pritisaka ili cenzure ključna je u borbi za slobodu izražavanja, različitost mišljenja i podsticanje dijaloga po svim pitanjima od značaja za građane i javnost“, naveli su iz ASCG.

Oni su dodali da se nadaju da će se i ekonomski i društveni status novinara i medija u budućnosti poboljšati, jer sloboda nije samo sloboda od cenzure, već i od finansijskih i drugih pritisaka sa kojima se crnogorski mediji i novinari suočavaju.

Kako su rekli iz ASCG, mediji se suočavaju i sa brzim širenjem dezinformacija i misinformacija u javnom prostoru, koje osim što direktno podrivaju temelje društva i demokratske procese, negativno utiču i na kredibilitet samih medija i povjerenje građanja u informacije koje objavljuju.

„Slobodni, ekonomski i politički nezavisni mediji ključni su za osnaživanje institucija i

demokratije“, istakli su iz ASCG.

Oni su poručili da će nastaviti da podržavaju rad novinara kroz zajedničku borbu za objavljivanje provjerenih i vjerodostojnih informacija, identifikovanje i razotkrivanje malignih informacionih aktivnosti, kao i kroz aktivnosti edukacije, razmjene znanja i iskustava.

„U medijima imamo važnog partnere u našoj misiji promocije evroatlantskih vrijednosti i ciljeva“, zaključili su iz ASCG.

