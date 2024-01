ASP: Nastavak monopola na tržištu ljekova

Podgorica, (MINA) – Podatak da su samo tri firme u prošloj godini sa državnom kompanijom Montefarm zaključile ugovore za nabavku ljekova, jasno pokazuje da se nastavlja monopol u toj oblasti, smatraju u nevladinoj organizaciji (NVO) Akcija za socijalnu pravdu (ASP).

Iz ASP-a su kazali da su lani ugovore sa Montefarmom za nabavku ljekova i povezanih medicinskih potrepština, vrijedne 93,5 miliona EUR, potpisale samo tri firme, od kojih dvije istog vlasnika iz grupe Glosarij imaju čak 75,7 miliona EUR zaključenih ugovora.

Kako su naveli iz te NVO, javne evidencije pokazuju da je ukupna vrijednost svih zaključenih ugovora za te vrste javnih nabavki preko 108 miliona EUR, što znači da prve tri firme pokrivaju više od 86 odsto tržišta, dok samo dvije firme grupe Glosarij pokrivaju oko 70 odsto.

Iz ASP-a su naglasili da Građani Crne Gore godinama plaćaju najskuplje ljekove u regionu.

„Ovi podaci su jasan pokazatelj nastavka teškog monopola na tržištu ljekova, kojeg je svojevremeno ustanovila vlada Demokratske partije socijalista, a nijedna vlada nakon nje nije ni prstom mrdnula da izmijeni štetne zakonske odredbe u cilju razbijanja monopola i zaštite građana kao potrošača“, kazali su iz te NVO.

Prema njihovim riječima, firma Glosarij, iza koje zvanično stoji Branislav Martinović, dobila je prošle godine od Montefarma poslove od preko 65,3 miliona EUR.

„A on je vlasnik i firme Glosarij CD, koja je dobila poslove od preko 10,3 miliona EUR“, dodaje se u saopštenju ASP-a.

Navodi se da je firma Farmegra iza koje, po zvaničnim evidencijama, stoji beogradska firma Evropa Lek Pharma, dobila preko 17,7 miliona, što čini preko 16 odsto tržišta.

„Firma Medica, iza koje u ovom trenutku stoje Veselin Vujović i Budimir Stanišić, koji je nekadašnji direktor upravo Montefarma, imaju zaključenih ugovora sa državnom javnom ustanovom za apoteke u vrijednosti od preko pet miliona EUR“, kazali su iz ASP-a.

Kako su naveli, firma Urion dobila je poslove vrijedne od preko 2,2 miliona EUR, Farmont više od 1,7 miliona, Medical Solutions preko 1,6 miliona, a Farmalab više od 1,3 miliona EUR.

Iz ASP-a su kazali da je još 11 firmi dobilo poslove vrijedne ispod milion, a ukupna vrijednost zaključenih poslova sa njima je oko 2,5 miliona EUR.

„Informacije su zasnovane na javnim evidencijama, a ASP ih uzima kao pouzdane jedino ukoliko su kao takve prikazane u tim evidencijama“, dodaje se u saopštenju te NVO.

