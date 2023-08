ASK pokrenuo postupke protiv premijera i osam zvaničnika

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprječavanje (ASK) korupcije pokrenula je postupke protiv premijera Dritana Abazovića i osam javnih funkcionera zbog sumnje da su prekršili odredbe Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Iz ASK-a su agenciji MINA kazali da su pokrenuli postupke protiv ministara Filipa Adžića, Ane Novaković Đurović, Ervina Ibrahimovića, Admira Adrovića, Vladimira Jokovića, Dragoslava Šćekića, kao i predsjednika opština Nika Đeljošaja i Vladimira Martinovića.

Zakonski rok do kada poslanici novog saziva treba da podnesu ostavke na funkcije u izvršnoj vlasti ili vrate poslaničke mandate, istekao je u ponedjeljak.

Abazović je u utorak, u dopisu direktorici ASK-a Jeleni Perović, kazao da je u obavezi da funkcije premijera i koordinatora Ministarstva vanjskih poslova obavlja do formiranja nove Vlade, do kada će se, kako je rekao, uzdržavati od vršenja poslaničke funkcije, a poslaničku zaradu neće primati.

Ostavke sa poslaničkih funkcija podnijeli su predsjednik Odbora direktora Elektorprivrede Crne Gore (EPCG) Milutin Đukanović, kao i predsjednici opština Herceg Novi, Nikšić, Mojkovac i Plav Stevan Katić, Marko Kovačević, Vesko Delić i Nihad Canović.

