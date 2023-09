Asistenti za prevenciju nasilja u školama do kraja prvog polugodišta

Podgorica, (MINA) – Škole u Crnoj Gori do kraja prvog polugodišta trebalo bi da dobiju asistente za prevenciju nasilja, kazala je državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete Milijana Vukotić Jelušić.

Ona je, u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, rekla da se za sada ne radi na tome da škole imaju zaštitare, već da se osposobe asistenti za prevenciju nasilja.

“Početkom septembra će biti raspisan konkurs od Policijske akademije, obučićemo ljude koji će unutar školskog sistema raditi intenzivno sa đacima i prevenirati bilo koju negativnu pojavu”, navela je Vukotić Jelušić.

Ona je dodala da je plan da sve škole imaju takvog asistenta i da obuka traje mjesec, prenosi Portal Vijesti.

Vuković Jelušić je, odgovarajući na pitanje da li je moguće da predstojeće školske godine bude problema sa grijanjem, kazala da ima dovoljno energenata i da su ugovori validni do sredine januara sljedeće godine.

“Već smo otvorili pozive za nove dobavljače, iz ove perspektive ne vidim da može biti taj problem u ovoj školskoj godini”, navela je Vuković Jelušić.

Ona je rekla da će skoro sve škole početi sa redovnom nastavom u ponedjeljak.

Četiri škole će zbog rekonstrukcije nastavu u ponedjeljak početi onlajn, dok je jedna ustanova iskoristila mogućnost da odgodi početak školske godine za pet dana.

Vukotić Jelušić je navela da je u osnovne škole upisano oko 7,5 hiljada prvaka, a u srednje škole njih sedam hiljada.

Ona je, govoreći o gradnji novih škola, podsjetila da je u toku javni konkurs za idejno rješenje za školu u podgoričkom Siti kvartu i da će se graditi škola na Karabuškom polju.

Upitana da li je tačna informacija da je 60 nastavnika iz matematike pred penzijom, Vuković Jelušić je rekla da vjerovatno jeste.

“Moramo pronalaziiti način za prekvalifikaciju postojećeg kadra, jer čekanje da se školuju kadrovi koji će biti adekvatni je dugotrajan proces”, ukazala je Vuković Jelušić.

Upitana da li su ponizili nastavnike time što su uvažili rezultate, a u slučaju prepisivanja na eksternoj maturi krajem prošle školske godine, ona je rekla da ne misli da je to slučaj.

“Imali su priliku da ponovo pregledaju radove. Niko đacima nije pružio dokaz o tome na koji način se prepisivalo, nijesu im dali na uvid radove. To je početak i kraj problema“, navela je Vuković Jelušić.

Zbog toga je, kako je dodala, zauzet stav da treba pristupiti ponovnom vrednovanju.

Ona je rekla da, ipak, postoje propusti i da u hijerarhiji odgovornosti niko nije prozvan.

“Imam informaciju da će se mijenjati pravilnici“, kazala je Vuković Jelušić.

Prema njenim riječima, postoje očigledno problemi u ingerencijama za sprovođenje disciplinskih odgovornosti, uopšte postavljanja pitanja odgovornosti i samog načina odabira test administratora.

„Imamo ljude koji su na samim testovima dozvoljavali prepisivanje, da li je neko snosio odgovornost? Nije. Da li se zna da su postojali takvi nastavnici, zna se. Zašto jedni druge nijesu sprečavali, zašto direktori nijesu postavili pitanje odgovornost nastavnika koji su bili test administratori, koje su oni predložili“, navela je ona.

Prema riječima Vuković Jelušić, Ministarstvo je za puno stvari odgorno, ali za ovo ne.

Upitana da li će biti smijenjen direktor Pomorske škole u Kotoru, nakon što je inspekcija utvrdila da postoje elementi da se on razriješi, ona je kazala da je to pitanje koje se mora postaviti resornom ministru.

“Što se mene tiče, za mnogo manje prestupe bi ostajali bez direktorskih pozicija”, rekla je Vuković Jelušić.

Ona je navela da je loš splet okolnosti možda mogao biti razlog što se nije reagovalo, ukazujući da je inspekcijski nadzor obavljen u trenutku kad se dešavala smjena direktora direktorata, da je većina direktora “zatekla prazne stolove bez podataka” i da je uslijedio i hakerski napad.

Sa druge strane, kako je dodala Vuković Jelušić, tu je i izvještaj Zavoda za školstvo o kvalitetu izvođenja nastave u toj školi, koji je pozitivan.

