Ambasada UK: Radujemo se unapređenju zajedničkih ciljeva zasnovanih na evroatlantskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva (UK) čestitala je formiranje 44. crnogorske Vlade navodeći da se raduju nastavku unapređenju zajedničkih ciljeva UK i Crne Gore zasnovanih na zajedničkim evroatlantskim vrijednostima.

„Radujemo se nastavku jačanja naših veza između UK i Crne Gore i unapređenju naših zajedničkih ciljeva gdje su oni zasnovani na zajedničkim evroatlantskim vrijednostima“, navodi se u objavi Ambasade na platformi X.

Poslanici parlamentarne većine izglasali su jutros 44. Vladu Crne Gore, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, nakon skoro osam sati rasprave.

