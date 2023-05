Alternativni prevoz na relaciji Podgorica – Bar zbog dojave o bombi

Podgorica, (MINA) – Željeznički prevoz Crne Gore organizovao je alternativni prevoz na relaciji Bar – Podgorica – Bar zbog dojava o bombama.

Aerodromi u Podgorici i Tivtu jutros su dobili određene prijetnje telefonskim putem, nakon čega su bezbjednosne provjere pojačane.

“Obavještavamo korisnike naših usluga da je zbog dojava o bombama organizovan alternativni prevoz na relaciji Bar – Podgorica – Bar do završetka svih neophodnih bezbjednostnih radnji i provjera od Ministarstva unutrašnjih poslova”, kaže se na sajtu Željezničkog prevoza.

Kako se navodi, na ostalim relacijama saobraćaj se odvija normalno.

Iz Željezničkog prevoza su naveli da će o svim važnim informacijama i normalizaciji saobraćaja blagovremeno informisati javnost.

