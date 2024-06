Adžić: Vlada mijenja zakon koji je omogućio promjene u tužilaštvu

Podgorica, (MINA) – Vlada Milojka Spajića predložila je izmjene Zakona o državnom tužilaštvu koji je doveo do promjena u tužilačkoj organizaciji i dao izvanredne rezultate, kazao je poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić.

On je ocijenio da je cilj Spajića i ministra pravde Andreja Milovića da sa novim zakonom, pod plaštom Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), tužilački sistem vrati na “fabrička podešavanja”.

“Da mafiji daju vjetar u leđa da kroz institucije sistema ponovo pokuša uticati na rad organa koji se bore protiv organizovanog kriminala”, naveo je Adžić u saopštenju.

On je podsjetio da je trenutnim zakonskim rješenjem predviđeno da većinu u Tužilačkom savjetu (TS) ne čine tužioci, kako bi se izbjegla esnafizacija tog veoma važnog organa.

Adžić je kazao da se predloženim izmjenama Spajića i Milovića pokušavaju vratiti stara rješenja za koja se, kako je rekao, zna kakve su “rezultate” dali prije 2021. godine.

On je dodao da preporuke Venecijanske komisije ne predviđaju te izmjene i da to pokazuju primjeri u brojnim državama gdje je dato mišljenje da nije obavezno imati većinu iz reda tužilaca u TS.

“Kadrovske promjene koje su postignute dolaskom na čelo Specijalnog državnog tužilaštva Vladimira Novovića i istorijski rezultati koji su zatim uslijedili žele se anulirati rješenjima koja su kukavičje jaje mafije i koja su djelovala dok je (Milivoje) Katnić gospodario Tužilaštvom”, naglasio je Adžić.

