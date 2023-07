Adžić: Uhapšena tri pripadnika organizovane kriminalne grupe

Podgorica, (MINA) – Polcija je jutros uhapsila tri pripadnika organizovane kriminalne grupe, koji su učestvovali u pripremi ubistva dvije osobe u Crnoj Gori, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Adžić je, na sjednici Vlade, naveo da se u Crnoj Gori svakodnevno čita o problemima, a da niko ne apostrofira rezulate rada Ministartva unutrašnjih poslova (MUP) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

“Jutros smo imali aktivnosti na hapšenju tri pripadnika organizovanih kriminalnih grupa koji su učestvovali u pripremi ubistva dvije osobe u Crnoj Gori”, kazao je Adžić.

On je dodao da su u srijedu “vrata Ministarstva odbrane (MOD) otvorena za SPO kako bi se ispitivala dokumentacija o navodnim zloupotrebama koje su se dešavale u prethodnom periodu od rukovodilaca MUP-a.

Adžić je naveo da svakodnevno imaju takve aktivnostim ali da o njima javnost neće čitati.

On je rekao da se sada, svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima, MUP-u pokušava nametnuti da na mjesto direktora vrati Zorana Brđanina koji je smijenjen odlukom Vlade.

“Mi ćemo, poštujući odluku suda, iskoristiti sva pravna sredstva. Naravno, ispoštovaćemo preporuku suda da u narednih 30 dana donesemo novu odluku”, kazao je Adžić.

On je poručio da će MUP nastaviti da funkcioniše onako kako je do sad funkcionisao – u interesu građana.

“(Nikola) Terzić će nastaviti da obavlja svoju funkciju sve dok imamo pravnih mogućnosti da sadašnju odluku (suda) pokušamo da osporimo”, rekao je Adžić.

Premijer Dritan Abazović je, govoreći o problemima sa prostornim kapacitetima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT)m podsjetio da je Vlada još ranije donijela odluku da se SDT i SPO premjeste u staru zgradu Vlade.

“Kao među-korak, ovog ponedjeljka smo zajedno sa SDT, šefom SPO i međunarodnim partnerima koji žele da podrže finansijski renoviranje i adaptiranje prostorija, obišli staru zgradu vlade”, naveo je Abazović.

On je rekao da sada treba da donesu odluku, koja je više tehničkog karaktera, kako bi međunarodni donatori mogli odmah da ustupe profesionalnu agenciju ili arhitektu, koji će vidjeti šta treba da se uradi .

“Očekujemo da oni u skorom periodu tamo pređu. Prostorije su prazne, nijesu loše ali treba intervencija. Mislim da će SDT i SPO imati dovoljno komocije i da će uz predviđenu adaptaciju imati mnogo korektnije uslove za rad nego što je do sada bio slučaj”, kazao je Abazović.

On je naveo da je stav Vlade nedvosmislen i djelima dokazan.

“Za nas prioritet ima borba protiv kriminala i korupcije na najvišem nivou. Što bude do nas rešavaćemo skladno kapacitetima koje imamo”, rekao je Abazović.

Državni sekretar u MUP Zoran Miljanić je rekao da se SDT i SPO moraju smjestiti na isto mjesto zbog uštede vremena, lakše komunikacije i koordinacije.

“Nemojte da to bude puko preseljenje, a da se ne ispune bezbjednosni standardi”, apelovao je Miljanić.

