Adžić: Sistem video nadzora gradova stavljen u funkciju

Podgorica, (MINA) – Sistem video nadzora gradova, koji doprinosi prevenciji i rješavanju kriminalnih aktivnosti, profunkcionisaće u Podgorici, Baru i Budvi, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je naveo da su stvorili sve neophodne uslove za stavljanje u funkciju sistema video nadzora gradova.

“Sistem (Podgorica, Bar, Budva) predstavlja moćan alat čija je primarna svrha očuvanje sigurnosti i zaštita građana. Koristeći napredne tehnologije, koje omogućavaju neprekidno praćenje javnih površina, što značajno doprinosi prevenciji i rješavanju kriminalnih aktivnosti”, naveo je Adžić.

Kako je kazao, sistem pruža širok spektar funkcionalnosti, uključujući prepoznavanje registarskih oznaka vozila, identifikaciju osoba i objekata, detekciju saobraćajnih prekršaja i podršku u procesu sankcionisanja nesavjesnih učesnika u saobraćaju.

Adžić je rekao da je planirano i proširenje infrastrukture na ostale crnogorske gradove, što će taj sistem učiniti najvećim saveznikom bezbjednosnim službama i organima u sprečavanju i rasvjetljavanju krivičnih djela.

