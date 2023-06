Adžić: Nijedna teza nije potekla od nas već je prenijeta iz pisma

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Građanskog pokreta URA Filip Adžić kazao je da istina uvijek na kraju pobijedi, i da nijedna teza nije potekla od njega i premijera Dritana Abazovića, već je prenešena iz pisma južnokorejskog državljanina Do Kvona.

On je to napisao na Fejsbuku /Facebook/, reagujući na saopštenje Pokreta Evropa sad (PES) u kojem su naveli da je iskaz Do Kvona pred Specijalnim državnim tužilaštvom dokaz da su Adžić i Abazović direktni autori fabrikovane afere, koja se planski plasirala neposredno pred parlamentarne izbore.

Adžić je poručio PES-u „da ne mogu sakriti istinu i da će se, ukoliko budu principijelni, izvinjavati javnosti Crne Gore, a njima ne moraju.

„Sa jednim od najtraženijih svjetskih kriminalaca Spajić se poznaje od 2018, sarađivali su poslovno, posjećivali se u familijarnoj atmosferi, posjećivali se i dok je Do Kvon bio na potjernici. Do Kvon na računaru ima dokaze o komunikaciji i transkacijama Spajića i ljudi iz kripto svijeta“, naveo je Adžić.

On je kazao da je sve to Do Kvon napisao u pismu, koje je upućeno Abazoviću, ministru pravde Marku Kovaču i glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću.

Adžić je rekao da nijedna teza nije potekla od njega i Abazovića, već je prenešena iz pisma, u što će se građani uvjeriti kad ono bude javno dostupno.

„Nevješt pokušaj da demantovanjem nečega što nije ni rečeno pokušaju sakriti odnos Spajića i svjetski poznatog kriminalca krahiraće kao i priča o bankrotu, nedostatku sredstava za plate u septembru, dvojnom državljanstvu, kući i mnogom drugim stvarima sa kojima će se građani upoznati“, naveo je Adžić.

Vrijeme je, kako je dodao, majstorsko rešeto.

„Istina uvijek na kraju pobijedi“, naveo je Adžić.

