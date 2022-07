Adžić: Nadležni da kazne sve koji su prekršili zakon

Podgorica, (MINA) – U Nikšiću se Dan državnosti slavio na adekvatan način, sve do pojave jedne grupe građana, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i dodao da je formirana komisija koja će preispitati da li su pripadnici policije prekomjerno upotrebljavali sredstva prinude.

On je pozvao sve nadležne da hitno reaguju i da, ukoliko ima elemenata krivične ili prekršajne odgovornosti, kazne sve koji su prekršili zakon.

Adžić je kazao da je Uprava policije u Nikšiću spriječila sukob dvije ideološki suprotstavljene grupacije.

On je istakao da nosi veliku žal što je pao u sjenku dan koji je imao mnogo povoda za slavlje, ne samo onih istorijskih, već i konkretnih koji se tiču otvaranja auto-puta, posjete najvećih evropskih zvaničnika, obećane 13. penzije, polaganja kamena temeljca za žičaru Kotor – Lovćen.

„Toliko povoda za slavlje palo je u sjenku zbog nemilog događaja koji se desio u Nikšiću“, rekao je Adžić.

Kako je kazao, Crna Gora je u srijedu slavila širom države, u velikom broju gradova.

„Slavila je čak i u Nikšiću na adekvatan način, onako kako zaista dolikuje Danu državnosti, sve do pojave jedne grupe građana koje slobodno mogu nazvati grupom provokatora“, rekao je Adžić.

On je naglasio da to najiskrenije i najoštrije osuđuje.

Adžić je rekao da je prilikom sprečavanja sukoba došlo do povrede određenog broja policijskih službenika, nažalost i građana.

On je naveo da je jedan policijski službenik teže povrijeđen, da je sinoć operisan i trenutno se oporavlja.

„Sa njim sam upravo obavio razgovor, zaista mu želim brz oporavak i nadam se da neće nositi neke značajnije posljedice sa tom povredom i da će biti spreman da se vrati u punom kapacitetu da obavlja svoju policijsku dužnost“, rekao je Adžić.

„Zbog toga danas želim da pošaljem jasnu poruku da više niko, to je moje očekivanje, neće proći nekažnjeno ko na bilo koji način ne bude postupao po naređenju policijskog službenika, bude ometao policijskog službenika u vršenju radnje i na bilo koji način ugrožavao službenika“, kazao je Adžić.

On je rekao da ostaje otvoreno pitanje da li je Uprava policije mogla adekvatnije da reaguje prije samog incidenta.

„U srijedu je na terenu bila prisutna unutrašnja kontrola policije. Već danas smo formirali komisiju koja će preispitivati da li su pripadnici policije prekomjerno upotrebljavali sredstva prinude i građani će sa time biti upoznati“, naveo je Adžić.

On je kazao da za vrijeme svog mandata nije zaposlio nijednog pripadnika Uprava policije, a da je broj zaposlenih službenika u periodu njegovog prethodnika Sergeja Sekulovića neznatan.

„Što znači da su svi ti policijski službenici zaposleni u periodu upravo onih koji su danas najveći kritičari Uprave policije i od onih ljudi koji pripadnike policije nazivaju najpogrdnijim imenima“, rekao je Adžić.

