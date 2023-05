Adžić: Kompletna policije podignuta na veći stepen pozornosti

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je, nakon tragičnih dešavanja u Srbiji, podignuta na veći stepen pozornosti, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

„Odmah po saznaju održao sam kolegijum sa direktorom policije, pomoćnicima i načelnicima centara bezbjednosti. Jutros je kompletna policija podignuta na veći stepen pozornosti, pratićemo sva dešavanja u Crnoj Gori“, kazao je Adžić na konferenciji povodom 365 dana rada Vlade..

On je rekao da će sve jedinice koje bi mogle da pruže direktnu pomoć biti na većem nivou pozornosti za praćenje građana koje bi mogli potencijalno da naprave problem.

Adžić je najavio rigorozniju kontrola u izdavanju i produžavanju dozvola za oružje.

On je kazao da će tokom sezone biti intenzivnije prisustvo policije na ulicama.

„Radimo ono što je u našoj moći, zapušteno u proteklih 30 godina ne može se nadoknaditi u jednoj godini. Vjerujem da smo pripremljeni i na većem stepenu pozornosti“, rekao je Adžić.

