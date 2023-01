Abazović: Vlada spremna da pomogne opštinama na sjeveru

Podgorica, (MINA) – Vlada je spremna da pomogne opštinama u kojima je, usljed nevremena, pričinjena materijalna šteta, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je na sjednici Vlade poručio da će Vlada izaći u susret svim građanima, naročito onima na sjeveru.

Abazović je naveo da su Direktorat za vanredne situacije i Vojska Crne Gore (VCG) već u intenzivnoj komunikaciji i da će oni pokrenuti podršku koja se odnosi na inžinjersku jedinicu VCG kako bi otklonili ili makar ublažili posljedice.

“Spremni smo i finansijski da pomognemo opštinama koje su se našlu na udaru”, poručio je Abazović.

On je kazao da je razgovarao sa ministrom bez portfelja Zoranom Miljanićem, koji vodi komisiju za podršku oko elementarnih nepogoda i da će zahtjeve tretirati urgentno.

“Dobro je da smo imali veće apele, da se dva dana najavljivao crveni meteo alarm. Prirodu ne možemo da zaustavimo, ali možemo makar da se bolje pripremamo za vanredne situacije”, rekao je Abazović.

On je naveo da će se ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić pridružiti kolegama koje su na terenu.

“Molio bih da kada budemo imali konketne zahtjeve i procjenu štete, u najbržem periodu se izjasnimo i damo podršku građanima na sjeveru”, kazao je Abazović.

On je rekao da je u nevremenu najviše stradala infrastruktura i da će se to najteže nadoknaditi.

“Ali ovo je stvar koja je van našeg domašaja, treba da se trudimo da izbjegavamo divlju gradnju i nelegalnu sječu šuma”, naveo je Abazović.

